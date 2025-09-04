Devendra Fadnavis: ''हा पुराव्यांचाच जीआर आहे, फक्त...'' कुणबी आरक्षण अन् भुजबळांच्या नाराजीवर फडणवीसांचं स्पष्टीकरण

Chhagan Bhujbal: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात काढलेल्या शासन आदेशावर आणि त्यामुळे नाराज झालेल्या मंत्री छगन भुजबळांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, भुजबळ कुठेही नाराज नाहीत. मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देताना पुराव्यांचा विचार करण्यात येणार आहे..गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, छगन भुजबळ कॅबिनेटमधूनकुठेही गेले नाहीत. त्यांची माझ्याशी चर्चा झालेली आहे. हा जो जीआर आपण काढलेला त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा सरसकटचा जीआर नाही, हा पुराव्यांचाच जीआर आहे. फक्त मराठवाड्यामध्ये इंग्रजांचं राज्य नव्हतं, निजामांचं राज्य होतं. त्यामुळे इंग्रजांचे पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात, मराठवाड्यात मिळत नाहीत..''मराठवाड्याचे पुरावे हे हैदराबाद गॅझेटमध्ये मिळतात. त्यामुळे तिथले पुरावे आपण ग्राह्य धरलेले आहेत. जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जे खरे हक्कदार आहेत, त्यांनाच मिळणार आहे. कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असा हा जीआर आहे. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी याचं स्वागत केलेलं आहे. अनेकांनी आमच्या मनात शंका नाही, असं सांगितलं आहे.'' अशा शब्दात फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिलं..ते पुढे म्हणाले, आम्ही भुजबळ साहेबांच्या मनातली शंकाही दूर करु. जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ शकत नाही, हे ओबीसी नेत्यांनाही माहिती आहे. एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही. आम्ही मराठ्यांचं मराठ्यांना देणार, ओबीसींचं ओबीसींना देणार.. दोन समाजाला एकमेकांसमोर आणणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.