Maharashtra CM Relief Fund : ४० हजार रुग्णांना जीवदान! मुख्यमंत्री निधीतून ३३३ कोटींची मोठी मदत, जाणून घ्या कसा मिळतो फायदा

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुख्यमंत्री सहायता निधीने गेल्या आर्थिक वर्षात गंभीर आजारांशी झुंज देणाऱ्या ४० हजारांहून अधिक रुग्णांना मोठी आर्थिक मदत पुरवली आहे. या निधीतून एकूण ३३३.०६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून, त्यामुळे अनेक कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी झाला आहे..१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत एकूण ४०,७७६ रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळाला. यातील केवळ मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ८६९ रुग्णांना ८.१० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. या यशस्वी आकडेवारीमागे प्रशासकीय पातळीवर केलेल्या अनेक सुधारणांचा मोठा वाटा आहे..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्हास्तरावर सुविधा केंद्रे उभारणे, अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे कागदविरहित करणे आणि मंजुरीची यंत्रणा अत्यंत वेगवान बनवणे या उपायांमुळे मदत वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान झाली आहे. यामुळे रुग्णांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळणे शक्य झाले असून, योजनेची विश्वासार्हता वाढली आहे.या योजनेच्या कक्षेत सुमारे २० गंभीर वैद्यकीय आजारांचा समावेश आहे. यामध्ये अवयव प्रत्यारोपण, कर्करोगाचे उपचार, डायलिसिस, मज्जासंस्थेशी संबंधित विकार तसेच बालरोगातील 'कोक्लियर इम्प्लांट'सारख्या शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. या सर्व उपचारांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो..नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, निधीने 'कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी' अंतर्गत 'बीपीसीएल फाउंडेशन' आणि 'टाटा मेमोरियल सेंटर' यांच्याशी भागीदारी केली आहे. या सहकार्यामुळे कर्करोगाशी लढा देणाऱ्या मुलांच्या उपचारांना विशेष मदत उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करणे आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे..मुख्यमंत्री सहायता निधीने केलेल्या या कामगिरीमुळे राज्यातील हजारो रुग्णांना नवजीवन मिळाले आहे. प्रशासनाने केलेल्या या सुधारणांमुळे योजनेची पोहोच वाढली असून, गरजू रुग्णांना लवकरात लवकर मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत जिल्हास्तरीय केंद्रे, डिजिटल प्रक्रिया आणि जलद मंजुरी यंत्रणा यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे..राज्य सरकारने पात्र रुग्णांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी निधीच्या टोल-फ्री हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन आरोग्य क्षेत्रात सातत्याने काम करत असून, गरजू नागरिकांच्या हितासाठी निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करत आहे.