राज्यात सध्या गुलाबी थंडीने जोर धरला असून उत्तर महाराष्ट्रासह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये किमान तापमानाचा पारा घसरला आहे. गेल्या 24 तासांत जळगाव येथे राज्यातील सर्वात कमी म्हणजेच 8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, 23 ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यातील बहुतांश भागांत हवामान कोरडे आणि निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पुढील तीन दिवस हवामान कसे राहणार?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 23 आणि 24 नोव्हेंबर रोजी कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. या कालावधीत पावसाची शक्यता नसून हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. 25 नोव्हेंबर रोजीही कोकण-गोवा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात निरभ्र आकाश राहील. मात्र, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात थंडी जोर धरणार; पुढच्या ५ दिवसांचा हवामान अंदाज आला समोर, अक्वान चक्रीवादळाचा परिणाम नाही.किमान तापमानात पुन्हा होणार घटराज्यातील तापमानाबाबत हवामान विभागाने महत्त्वाचा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील चार ते पाच दिवसांत कमाल तापमानात विशेष बदल होणार नसून ते स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील 48 तासांत किमान तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होऊ शकते. त्यामुळे थंडीचा जोर काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर उत्तर अंतर्गत महाराष्ट्रात किमान तापमानात पुन्हा 2 ते 3 अंशांनी हळूहळू घट होण्याचा अंदाज आहे. परिणामी उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका पुन्हा वाढू शकतो..मुंबईत सकाळी धुरके, तापमान 34 अंशांपर्यंतमुंबई शहर आणि उपनगरांत पुढील 24 तासांत सकाळच्या वेळी काहीसे धुरके जाणवेल. दुपारनंतर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान 33, तर किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. पुढील 48 तासांत कमाल तापमान 34 अंशांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे..जळगाव सर्वाधिक थंडगेल्या 24 तासांतील तापमानाच्या नोंदीनुसार जळगावमध्ये 8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सातारा येथे 12.5, तर नाशिकमध्ये 12.7 अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवण्यात आले. त्यामुळे आगामी दिवसांत तापमानातील चढ-उतारामुळे राज्यात थंडीचा जोर कमी-जास्त होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.