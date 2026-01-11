महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Cold Wave : राज्यात तापमानाचा पारा घसरला; गारठा कायम राहणार ? जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान...

Maharashtra weather : देशभरातही थंडीचा जोर असून अमृतसरमध्ये १.३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. पुढील काही दिवस गारठा कायम राहणार असून तापमानात हळूहळू चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात थंडीची लाट जाणवते.
Maharashtra weather today

Residents experience intense cold as minimum temperatures drop sharply across Maharashtra, triggering cold wave–like conditions in several districts.

राज्यात कडाक्याची थंडी दिवसेंदिवस वाढत असून, किमान तापमानातात घट झाल्यामुळे मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक भागात 'थंडीच्या लाटेसारखी' परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने आज (ता. ११) राज्यातील किमान तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता वर्तवली असून, गारठा कायम राहणार असल्याचे सांगितले आहे.

Maharashtra weather update

