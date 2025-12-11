Maharashtra Weather Alert : राज्यात थंडीची लाट कायम, 'या' १५ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; जाणून घ्या तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान?

Summaryअहिल्यानगर जिल्ह्यात किमान तापमान १०°C पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही गेल्या दोन दिवसांत तापमानात मोठी घट झाली आहे.पुण्यातील किमान तापमान ८.९°C पर्यंत खाली आले असून पुढील २४ तास थंडी वाढू शकते..Maharashtra Cold Wave : राज्यात थंडीची लाट कायम आहे. मागील दोन तीन दिवसांपासून थंडीचा जोर वाढला आहे. काही ठिकाणी हाडं गोठवणारी थंडी जाणवत आहे. हवामान विभागाने आज पुन्हा १५ जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. आज राज्यातील कोणत्या भागात कसं हवामान राहणार आहे हे जाणून घेऊया. .राज्यातील थंडीचा लाटेचा सर्वाधिक कडाका उत्तर महाराष्ट्रात जाणवत आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार परिसरात देखील थंडीचा कडाका वाढला असून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात तापमानात मोठी घसरण झाला असून यलो अलर्ट जारी केला आहे. किमान तापमान १० अंश सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे. .पश्चिम महाराष्ट्रातही थंडीचा कडाका वाढला आहे. पुणे आणि परिसरातही मागील दोन दिवसांत थंडी खूप वाढली आहे. हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे. बुधवारी पुण्यातील किमान तापमान सुमारे ८.९ पर्यंत खाली आले होते, आजही तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. लोणावळा, मुळशी, भोर घाट परिसरात तापमानात लक्षणीय घसरण झाली आहे.हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे. .FAQs Q1. राज्यात येलो अलर्ट का जारी करण्यात आला? राज्यात अनेक ठिकाणी तापमानात मोठी घसरण झाल्यामुळे आणि हिवाळ्याचा कडाका वाढल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जाहीर केला आहे.Q2. कोणत्या भागात सर्वाधिक थंडी जाणवते? उत्तर महाराष्ट्र – नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या भागांत सर्वाधिक थंडीचा कडाका आहे.Q3. पुण्यात तापमान किती खाली गेले? पुण्यात किमान तापमान ८.९°C पर्यंत खाली आले आहे.Q4. अहिल्यानगरमध्ये तापमानाची स्थिती कशी आहे? अहिल्यानगरमध्ये किमान तापमान १०°C पर्यंत घटण्याची शक्यता आहे.Q5. पश्चिम महाराष्ट्रातही थंडी वाढली आहे का? हो, पुणे, लोणावळा, मुळशी, भोर घाट परिसरात तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.