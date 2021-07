वाझे प्रकरणात विरोधकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणार - पटोले

महाराष्ट्र

अमरावती : देशातील कोरोनाची (corona situation in india) परिस्थिती हाताळण्यात मोदी सरकार (modi government) पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. दुसऱ्या लाटेत (second wave of corona) देशात सर्वाधिक मृत्यू झालेत. अनेकांचे रोजगार गेलेत. व्यवसाय बंद पडलेत. अनेकांनी कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती गमावली. एकूणच मोद