राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार! मंगळवारपासून कामकाज ठप्प होणार? नेमक्या मागण्या काय?

राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने मंगळवारपासून (ता. १७) बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात राज्यभरातील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..नागपूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साखळकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी मनोज नागोसे, अमन पंचवटीकर, नरेंद्र उमरेडकर, ताराचंद चतुर, अनिल कोहळे, गणेश पटवेकर आणि पंकज कामडी उपस्थित होते..कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवेशी संबंधित अनेक मागण्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यासाठी संघटनेने वारंवार सरकारकडे निवेदने दिली, चर्चा केली; मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचं साखळकर यांनी सांगितलं..Bombay High Court : पती-पत्नीच्या वादातील एका वाक्याला जीवन संपवण्यास प्रवृत्त केल्याचा आधार मानता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय.कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन, २००६ पासून प्रस्तावित असलेली वेतनवाढ आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा समावेश आहे. याशिवाय जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी आणि विविध वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे..कार्यालयीन कामकाजातील जाचक अटी रद्द कराव्यात, संवेदनशील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांऐवजी नियमित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..High Court Decision: अपघात भरपाई केवळ वैद्यकीय खर्चापुरती मर्यादित नाही; उच्च न्यायालयाकडून भरपाईत वाढ, १६.८९ लाख अतिरिक्त देण्याचे आदेश.सुधारित वेतनश्रेणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचं संघटनेने स्पष्ट केलं आहे. या संपामुळे राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रलंबित मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेतं आणि संपाबाबत तोडगा निघतो का, याकडे आता लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.