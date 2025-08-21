महाराष्ट्र बातम्या

Dam Overflow : राज्यातील धरणे तुडुंब; २९९७ धरणांत ११६२.३६ टीएमसी पाणीसाठा

कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह घाटमाथ्यावर आणि विदर्भात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. राज्यातील अनेक धरणे ९० टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत.
पुणे - कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह घाटमाथ्यावर आणि विदर्भात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. राज्यातील अनेक धरणे ९० टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत, २९९७ धरणांत ११६२.३६ टीएमसी म्हणजेच ८१ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. धरणे तुडुंब भरल्याने नद्यांना विसर्ग सोडण्यात आला आहे.

