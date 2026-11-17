Maharashtra drought relief second installment 2026 : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत मिळाल्यानंतर आता आणखी दोन हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून या मदतीचे वितरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे..राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील सुमारे एक कोटी पात्र शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दिवाळीच्या तोंडावर बाधित शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यात आली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याचे नियोजन असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो..दुष्काळाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यतायंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचे संकटही गंभीर बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून ३०४ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला आहे..Revas-Reddi Coastal Highway : 40 वर्षांपासून स्वप्न दाखवलेला सागरी महामार्ग पुन्हा अडचणीत? जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे भूसंपादन रखडले; 54 हेक्टरसाठी MSRDC चे प्रयत्न.दरम्यान, राज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढत असल्याने नव्याने १० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मदतीच्या कक्षेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू शकते..एक कोटी शेतकऱ्यांना दुसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षाराज्यात सुमारे एक कोटी ७१ लाख शेतकरी असून, त्यापैकी एक कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळख क्रमांक उपलब्ध आहे. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे एक कोटी १० लाख असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापैकी एक कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे..उर्वरित सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनाही मदतीची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण करण्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Kolhapur Miraj Gulbarga Train : कोल्हापूर-मिरज-गुलबर्गा विशेष रेल्वे सेवेचा विस्तार! माढा, मोहोळ, अक्कलकोट, दुधनी, गाणगापूरला नवीन थांबे; आठवड्यातून पाच दिवस सेवा .केंद्राच्या मदत निकषांतील बदलांचाही आधारराष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) मदतीच्या निकषांमध्ये वाढ करण्यात आल्याने राज्य सरकारकडून केंद्राकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या बदलांचा विचार करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे नियोजन केले जात आहे..डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होणार असल्याने त्यापूर्वीच दुसऱ्या हप्त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दोन हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.