महाराष्ट्र बातम्या

दुष्काळाची अधिसूचना शनिवारपर्यंत, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

CM Fadnavis Announces First Drought Notification by Saturday दुष्काळाबाबत पहिली अधिसूचना शनिवारपर्यंत काढली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिली. मराठवाड्यासह राज्यातील परिस्थितीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.
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marathwada drought cm devendra fadnavis

sakal

सूरज यादव
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पावसाने ओढ दिल्यानं राज्यातील अनेक भागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालीय. सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला असून पिके करपली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह विरोधकांनी केलीय. दुष्काळासंदर्भात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. राज्यात दुष्काळाची पहिली अधिसूचना शनिवारपर्यंत काढणार असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

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