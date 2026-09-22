दुष्काळाची अधिसूचना शनिवारपर्यंत, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

पावसाने ओढ दिल्यानं राज्यातील अनेक भागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालीय. सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला असून पिके करपली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह विरोधकांनी केलीय. दुष्काळासंदर्भात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. राज्यात दुष्काळाची पहिली अधिसूचना शनिवारपर्यंत काढणार असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्याचा दौरा करणार आहेत. दुष्काळामुळे फटका बसलेल्या सेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत. फडणवीस म्हणाले की, आवश्यक डेटा कलेक्ट करण्यात आला आहे. त्याच्या आधारे दुष्काळाची पहिली अधिसूचना शनिवारपर्यंत काढणार आहोत..Satara Ration: रेशनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; ...अन्यथा धान्य होणार बंद, साताऱ्यातील २.४७ लाख लाभार्थ्यांचा लाभ धाेक्यात, नेमकं काय कारण?.राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आलीय. या उपसमितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे आहेत. यासंदर्भात वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार असणार आहेत..येत्या शनिवारपर्यंत दुष्काळाची प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. दुष्काळाची परिस्थिती ओढावलेल्या भागात मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत. शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येणार आहे..मुंबई मेट्रोमुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपो करिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार..म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकासमुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार. पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार. (गृहनिर्माण विभाग).कृषि विभागकृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द. सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार (कृषि विभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.