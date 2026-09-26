Maharashtra Drought 2026: महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर! तुमचा तालुका आहे का चेक करा... जिल्हानिहाय संपूर्ण यादी समोर

मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये प्रथम कळ म्हणजेच Trigger 1 लागू झाल्याची माहिती शासन निर्णयातून समोर आली आहे. या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून समावेश करण्यात आला असून, संबंधित तालुक्यांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. शासन निर्णयावर २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना विविध सवलतीदुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यांचा समावेश आहे. तसेच ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या कृषीपंपांना चालू वीजबिलात सूट लागू राहणार आहे. याशिवाय टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे..शासन निर्णयातील जिल्हानिहाय यादीठाणे महसूल विभागरायगड : श्रीवर्धन (१)रत्नागिरी : रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर (३)सिंधुदुर्ग : सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला (८)ठाणे आणि पालघरमध्ये या यादीत अनुक्रमे कोणताही तालुका नमूद नसल्याने संख्या शून्य आहे.नाशिक महसूल विभागनाशिक : मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा (१०)धुळे : धुळे, साक्री, सिंदखेडा, शिरपूर (४)जळगाव : एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल (१५)नंदुरबार : अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी (६)अहिल्यानगर : नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता (१४).Premium|Drought 2026: दुष्काळ कधी जाहीर केला जातो? त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?.पुणे महसूल विभागपुणे : भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर (८)सोलापूर : उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा (११)सांगली : मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ (४)सातारा : सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर (६)कोल्हापूर : पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड (६).छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागछत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री (९)जालना : बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफराबाद (८)बीड : बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, अंबाजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी (११)लातूर : लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी, जळकोट (१०)धाराशिव : धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा (८)नांदेड : नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगाव (१४)परभणी : पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी (९)हिंगोली : हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत (५).अमरावती महसूल विभागबुलढाणा : जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा (१३)अमरावती : अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदूर बाजार, दर्यापूर (१४)अकोला : अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी (७)वाशिम : वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगरुळपीर, कारंजा, मानोरा (६)यवतमाळ : यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव (१६).नागपूर महसूल विभागवर्धा : वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी (७)नागपूर : नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर (१४)भंडारा : भंडारा, पवनी, लाखांदूर (३)गोंदिया : तिरोडा (१)चंद्रपूर : चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा (१२)गडचिरोली : गडचिरोली, चामोर्शी (२)शासन निर्णयातील आकडेवारीनुसार या सर्व जिल्ह्यांतील तालुक्यांची संख्या मिळून एकूण २६५ तालुके होत आहेत. संबंधित शासन निर्णयात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये प्रथम कळ (Trigger 1) लागू झालेल्या तालुक्यांची ही माहिती देण्यात आली आहे..Maharashtra Drought 2026 : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.