Drought in Maharashtra : दुष्काळाच्या झळा; दोन शेतकऱ्यांनी गमावला जीव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Farmer Death Latur and Solapur : पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा शेतीवर परिणाम होत असतानाच कर्जबाजारीपणाच्या वाढत्या आर्थिक ताणातून शेतकरी कुटुंबांसमोरील संकट अधिक गडद होत आहे. लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ तालुक्यात एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली, तर सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात कर्ज आणि नापिकीमुळे विषारी कीटकनाशक प्राशन केलेल्या शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या सलग घटनांमुळे दुष्काळाच्या झळा आणि शेतीतील आर्थिक संकट पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील डोंगरगाव बोरी येथील ३३ वर्षीय अंकुश काळे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. काळे हे अल्पभूधारक शेतकरी होते. पावसाअभावी शेतीचे नुकसान झाल्याने तसेच कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांच्या नावावर एसबीआयच्या निटूर शाखेचे सुमारे एक लाख रुपये, तर डीसीसी बँकेचे सुमारे ४० हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात येते..दुष्काळामुळे शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसताना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला होता. आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे डोंगरगाव बोरी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन मदत करावी, अशी मागणी होत आहे..Maharashtra Drought Notification : दुष्काळाची आजच अधिसूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी.उपचारादरम्यान शेतकऱ्याचा मृत्यूदरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील कासारी येथील ५५ वर्षीय शेतकरी सुभाष भानुदास माळी यांनी दोन दिवसांपूर्वी शेतात विषारी कीटकनाशक प्राशन केले होते. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.कर्ज आणि नापिकीमुळे माळी चिंतेत होते. याच आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. माळी यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांनी शासनाने या घटनेची दखल घेऊन आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.