शिक्षणाधिकाऱ्यांचाच अभ्यास कच्चा, आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला; राज्यात शिक्षकांना दिल्या कुत्रे मोजण्याच्या सूचना

मुंबई, ता. ६ : श्वान उपद्रवाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर काढलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला. त्यामुळे अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांवर थेट कुत्रे मोजण्याची जबाबदारी टाकली. स्थानिक पातळीवर पत्रे काढल्याने राज्यभर गोंधळ निर्माण झाला असून, या प्रकाराबाबत शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने ५/२००५ सुमोटोमध्ये दिलेल्या निकालाच्या आधारावर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांच्यासाठी जागा निश्चित करणे, आदी अनेक आदेश राज्यातील सर्व विभागाला दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागानेही या आदेशाच्या आधारावर भटक्या कुत्र्यांचा शाळांमध्ये प्रवेश रोखणे, शाळांचा परिसर यापासून सुरक्षित करणे, श्वानांचा वावर शाळा परिसरात राहणार नाही, तसेच उघड्यावर फेकलेल्या खाद्यपदार्थांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची खात्री करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमणे, श्वानाचा चावा झाल्यास प्रथमोपचार घेणे आदीसाठी शाळांमध्ये प्रबोधनाचे सत्र आयोजित करणे आदी सूचना देण्यात आल्या होत्या..अंबरनाथमध्ये भाजप-काँग्रेसची युती, कमळाला हाताचा आधार; शिवसेना शिंदे गट विरोधी बाकावर.आदेशात कुठेही शिक्षकांनी कुत्र्यांची संख्या मोजण्याची सूचना, अथवा आदेश दिलेले नाहीत. मात्र शिक्षण विभागातील काही कच्चा अभ्यास असलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर शाळा आणि परिसरातील कुत्र्यांची संख्या मोजण्यासाठी कॉलम देत यासाठी नोडल अधिकारीच नेमा अशा सूचना दिल्या. या सूचनांमागे असलेल्या मूळ आदेशाची खातरजमा न करता काही उत्साही शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी आम्हाला कुत्रे मोजण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करून त्यावर गोंधळ घातल्याचे चित्र राज्यभर निर्माण झालेय. यामुळे मूळ आदेशाचा अर्थ समजून न घेणाऱ्या राज्यातील त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची शालेय विभागाकडून तात्काळ माहिती मागवली जाणार आहे. संबंधितांवर कारवाई करण्याची तयारी करण्यात येणार असल्यचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ महेंद्र गणपुले यांनी सांगितलं की, मूळ परिपत्रकाचा नीट अभ्यास न करता विसंगत आदेश काढल्याने शिक्षण विभागाची बदनामी होत आहे. मूळ उद्देश बाजूला राहून भलतेच अर्थ प्रसिद्ध होत आहेत आणि भंपकपणामुळे हा प्रकार घडल्याचे दिसते.राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले की, शाळांची स्वच्छता राहावी. कुत्रे परिसरात येणार नाहीत, यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे असे अपेक्षित आहे. पण चुकीचा अर्थ निघाल्याने त्यासाठी सुधारीत आदेश जारी करणे आवश्यक आहे..