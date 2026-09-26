MGNREGA History : मागेल त्याला काम ते सांगलीच्या सुपुत्राची दूरदृष्टी; एसटीच्या 15 पैशांच्या अधिभारातून कशी उभी राहिली देशाची 'रोजगार हमी योजना'? एका पत्राने बदलला महाराष्ट्राचा इतिहास

Employment Guarantee Scheme : आज देशभरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा ही ग्रामीण भागातील रोजगाराची महत्त्वाची योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, या योजनेची संकल्पना देशपातळीवर येण्याच्या अनेक वर्षे आधी महाराष्ट्रात रुजली होती. महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेच्या मुळाशी सांगली जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि ज्येष्ठ नेते वि. स. पागे यांची दूरदृष्टी होती. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी एसटीच्या तिकिटावर आकारण्यात आलेल्या १५ पैशांच्या अधिभारातून सुमारे १३८ कोटी रुपये उभारण्यात आले होते..रोजगार हमी योजनेची ही कहाणी साठच्या दशकात सुरू होते. वि. स. पागे एकदा आपल्या घरी झोपाळ्यावर बसले होते. त्यांनी पत्नी प्रभाताईंना घरात किती पैसे आहेत, अशी विचारणा केली. घरात सातशे रुपये असल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी विचारले, ‘या पैशांत शेतावर किती मजूर कामाला लावता येतील?’ त्यावर सुमारे १४ ते १५ दिवस १४-१५ मजूर काम करू शकतील, असे उत्तर मिळाले..यातूनच पागे यांच्या मनात रोजगार योजनेची कल्पना आकाराला आली. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना पत्र लिहिले. ‘सातशे रुपयांत एवढ्या मजुरांना काम देता येते, तर सरकारने शंभर कोटी रुपये उपलब्ध केले तर किती मजुरांना रोजगार देता येईल?’ असा आशय त्या पत्रात होता. याच विचारातून पुढे महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेची संकल्पना आकाराला आली..वसंतराव नाईक यांची साथपागे यांचे पत्र मिळाल्यानंतर वसंतराव नाईक यांनी त्यांना बोलावून घेतले आणि योजनेची संपूर्ण कल्पना समजून घेतली. योजना उपयुक्त असली तरी तिच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी कसा उभारायचा, हा प्रश्न होता. त्यासाठी नाईक यांनी ‘वर्षा’ बंगल्यावर विरोधी पक्षनेत्यांसह बैठक घेतली..Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?.या बैठकीत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांनी गरिबांना रोजगार मिळणार असेल, तर निधी उभारण्यासाठी विधानसभेत ‘कर प्रस्ताव’ आणण्यास सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी नाईक यांनी सलग सात बैठका घेतल्या. प्रत्येक बैठक चार तासांहून अधिक चालली..‘मागेल त्याला काम’ ते ‘रोजगार हमी योजना’योजनेत कोणत्या प्रकारची कामे घ्यायची, मजुरांना काम कसे उपलब्ध करून द्यायचे, प्रशासनाची जबाबदारी कोणाची असावी, गावापासून किती अंतराच्या परिसरात काम द्यावे, यावर सविस्तर चर्चा झाली. अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी गावतळी गाळमुक्त करणे, मुरमाचे रस्ते तयार करणे, विहिरी खोदणे, नाला बांधणे, पाझर तलाव आणि साठवण तलावांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय झाला..सुरुवातीला योजनेचे नाव ‘मागेल त्याला काम’ असे ठेवण्याचा विचार होता. मात्र, तत्कालीन सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते यांनी ‘काम मागितले तर सरकारने ते देण्याची हमी घेतली पाहिजे’, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर या योजनेला ‘रोजगार हमी योजना’ असे नाव देण्यात आले..Gyanesh Kumar Retirement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कधी निवृत्त होणार? उत्तराधिकारी म्हणून कोणाचे नाव चर्चेत?.एसटीच्या तिकिटावरील १५ पैशांचा अधिभाररोजगार हमी योजनेसाठी निधी उभारण्याचा निर्णयही वैशिष्ट्यपूर्ण होता. महाराष्ट्र विधानसभेने एसटीच्या तिकिटावर १५ पैशांचा अधिभार आकारण्याचा कर एकमताने मंजूर केला. या अधिभारातून कालांतराने सुमारे १३८ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरजू मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेला आर्थिक आधार मिळाला..विसापूरमध्ये पडली पहिली कुदळरोजगार हमी योजनेतील पहिल्या कामाचा प्रयोग तासगाव तालुक्यातील विसापूर येथे झाला. या कामाचा प्रारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या हस्ते होणार होता. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे तत्कालीन कृषिमंत्री पी. के. चव्हाण यांच्या हस्ते या कामाची सुरुवात झाली. रोजगार हमी योजनेची पहिली कुदळ विसापूरच्या मातीत पडली. या पहिल्या कामासाठी २५ टक्के लोकवर्गणी आणि ७५ टक्के शासनाचा निधी, अशी रचना होती. लोकवर्गणीतून सुमारे दीड-दोन हजार रुपये, तर शासनाकडून पाच-सहा हजार रुपये असा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. खुदाई करून त्याठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.१९७२ च्या दुष्काळात योजनेची खरी कसोटी१९७२ मध्ये महाराष्ट्राने भीषण दुष्काळाचा सामना केला. पिके उद्ध्वस्त झाली, अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न उभा राहिला. अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजना राज्यातील गरजूंसाठी आधार ठरली..गावातील पाटील असो किंवा शेतमजूर, मिळेल ते काम करण्यासाठी नागरिक तयार होते. राज्य सरकारने दुष्काळाच्या काळात रोजगार हमी योजना व्यापक स्वरूपात राबवली. सुरुवातीला ८ ते १० मजूर कामावर होते. त्यांना दोन रुपये ७० पैसे मजुरी मिळत होती. सुमारे ५६ लाभार्थ्यांनी विविध कामांचा लाभ घेतला. यानंतर राज्यभर या योजनेची मागणी वाढत गेली. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. महाराष्ट्राच्या या प्रयोगाचे अनुकरण नंतर इतर राज्यांनीही केले..मनरेगाच्या रूपाने देशभर विस्तारमहाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या अनुभवातून पुढे राष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण रोजगाराची संकल्पना अधिक व्यापक झाली. २००५ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मंजूर केला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. पुढे या योजनेला महात्मा गांधींचे नाव देण्यात आले आणि ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) म्हणून ओळखली जाऊ लागली..मनरेगामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना त्यांच्या परिसरात रोजगार मिळण्याची संधी निर्माण झाली. जलसंधारण, मृदसंधारण, रस्ते, विहिरी आणि अन्य सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करणारी विविध कामे या माध्यमातून करण्यात आली. महिला आणि पुरुषांना समान मजुरी देण्यासारखे बदलही या योजनेत झाले..पागे यांची ओळख ‘रोजगार हमी योजनेचे जनक’ म्हणूनवि. स. पागे यांनी तब्बल १८ वर्षे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापतीपद सांभाळले. विधिमंडळाच्या नियमांचा सखोल अभ्यास, शांतपणे निर्णय देण्याची पद्धत आणि संसदीय परंपरांचे पालन यामुळे त्यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली. मात्र, त्यांच्या राजकीय आणि विधिमंडळीन कारकीर्दीबरोबरच महाराष्ट्र आणि देश त्यांना ‘रोजगार हमी योजनेचे जनक’ म्हणूनही स्मरणात ठेवतो..आज रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण, सिंचन आणि ग्रामीण विकासाची कामे होत आहेत. दुष्काळी भागात या योजनेचा प्रभावी वापर करून जलसाठे निर्माण करणे, विहिरी, नाला बांध आणि इतर जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर राबविणे, हीच वि. स. पागे यांच्या दूरदृष्टीला खरी मानवंदना ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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