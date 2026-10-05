अल निनोमुळे 'पाणीबाणी', राज्यात ऑगस्ट २०२७पर्यंत पाणीकपात; सरकारचा मोठा निर्णय, साठा राखीव ठेवण्याचे आदेश

अल निनोमुळे पावसाचं कमी प्रमाण, अनेक भागात कमी पर्जन्यमान यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालीय. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. कमी पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा कमी असल्यानं राज्य सरकारने उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या नियोजनाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यातील जलस्रोतांमधील पाण्याचं ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला आहे. .राज्यातील धरणे, जलाशय, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधील पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने दिले आहेत. हे नियोजन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षभर पुरेल यासाठी आतापासूनच नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्वात आधी पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. नागरिकांसोबतच जनावरांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी आवश्यक पाणी सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..१६ वर्षांचा संसार, पत्नीने अचानक सोडलं; पतीनं केलं गाढविणीशी लग्न, प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी.राखीव पाणीसाठाप्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के पाणी आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवावे लागणार आहे. कमी पाऊस, दीर्घकाळ कोरडा कालावधी किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीतच या साठ्याचा वापर करता येणार आहे. या पाण्याचा सर्वसाधारण वापर करता येणार नाही. अत्यावश्यक परिस्थितीत केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी हा साठा वापरण्याचे निर्देश आहेत..१० टक्के कपातमहानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध साठ्यानुसार ही कपात पुढे वाढवता येणार आहे. तसेच पाणीगळती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करावी, असेही सांगण्यात आले आहे..प्रक्रिया केलेलं पाणीशहरांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा अधिकाधिक वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. उद्याने, बागा, रस्त्यांवरील दुभाजक आणि इतर हिरवळीच्या भागांसाठी शक्य असेल तेथे प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे लागणार आहे. बांधकाम, औद्योगिक प्रक्रिया आणि धुलाईसारख्या कामांसाठीही पिण्यायोग्य पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..पाण्याचा कमी आणि पुनर्वापरऔद्योगिक क्षेत्रालाही पाणी वापराबाबत नियम लागू करण्यात आले आहेत. प्रत्येक संबंधित उद्योगाने आपल्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उभाराव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे. दुसरीकडे, शेतीसाठी पाणी देताना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या साठ्याचा विचार केला जाणार आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत..अनधिकृत उपसा रोखणारदरम्यान, धरणे, कालवे, नद्या आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तपासणी आणि गस्त घालणार आहेत. अनधिकृत मोटारी, पंप, पाइपलाइन आणि इतर साधने जप्त करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..काटेकोर नियोजनपुढील वर्षभर राज्यातील पाण्याचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे केले जाणार आहे. पावसाचे प्रमाण, धरणांमध्ये होणारी आवक आणि उपलब्ध साठ्यात बदल झाल्यास पाणी वापराच्या आराखड्याचा पुन्हा आढावा घेता येणार आहे. जिल्हानिहाय पाणी नियोजनावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या देखरेख ठेवणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.