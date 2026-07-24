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Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?

Maharashtra Releases Second Farm Loan Waiver List : अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पुण्यातील 61,900 शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर झाली असून ₹533 कोटींची कर्जमाफी प्रस्तावित आहे. राज्यभरातील अंतिम लाभार्थी यादीही लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे.
Maharashtra Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver second list 2026

Maharashtra Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver second list 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत गुरुवारी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ६१ हजार ९०० शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्रसिद्ध (Maharashtra Farm Loan Waiver) केली. दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या या शेतकऱ्यांसाठी ५३३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी प्रस्तावित करण्यात आली असून, ही यादी अंतिम पडताळणीसाठी अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.

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