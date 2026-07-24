Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?

मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत गुरुवारी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ६१ हजार ९०० शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्रसिद्ध (Maharashtra Farm Loan Waiver) केली. दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या या शेतकऱ्यांसाठी ५३३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी प्रस्तावित करण्यात आली असून, ही यादी अंतिम पडताळणीसाठी अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. .दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाकडून आलेल्या ३२ लाख शेतकऱ्यांच्या यादीतून करदात्यांना वगळून उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची सुधारित अंतिम यादी तयार करण्याचे काम सहकार विभागाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. शुक्रवारी दुपारपर्यंत ही यादी अंतिम करून राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पाठवली जाणार आहे..Uday Samant on NEET Protest : 'नीट आंदोलन विरोधकांनी हायजॅक केलंय'; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप, पेपर फोडणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी .राज्य सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली असली, तरी सुरुवातीला घातलेल्या कडक अटी आणि शर्तींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्यांनीही या अटींविरोधात आवाज उठवल्यामुळे सरकारला अखेर त्या शिथिल कराव्या लागल्या. त्यानंतर २२ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या पहिल्या यादीत प्रातिनिधिक स्वरूपात केवळ ५३३ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला होता..शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या पहिल्या यादीत अगदीच अल्प शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याने व शेतकऱ्यांत असणाऱ्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने दिल्लीच्या प्राप्तिकर विभागाकडे ३२ लाख खातेदारांच्या यादीसाठी मोठा पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानुसार, गुरुवारी दुपारी हा डेटा प्राप्त झाला..RadhaKrishna Irrigation Project : कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून वाद पेटला! कोल्हापुरातील प्रस्तावित धरणाला कर्नाटकचा तीव्र विरोध; कन्नड संघटनांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र.यातील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ६१ हजार ९०० शेतकऱ्यांना पडताळणीअंती कर्जमाफी देण्यात आली. तर उर्वरित २३ लाख खातेदारांच्या डेटाची युद्धपातळीवर पडताळणी सुरू आहे. दर तासाला एक लाख खातेदारांची पडताळणी होत असून, शुक्रवार दुपारपर्यंत ही पडताळणी पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर ही यादी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागाने सांगितले..प्राप्तिकर विभागाकडून मिळालेल्या यादीतील करदात्यांना वगळण्याचे काम सध्या सुरू आहे. शुक्रवारी दुपारपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व जिल्हा बँकांना सुधारित यादी हस्तांतरित केली जाईल. कोणताही पात्र आणि गरजू शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.-बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.