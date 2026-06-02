मोठी बातमी! शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, कधी मिळणार प्रत्यक्ष लाभ?

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने बहुप्रतीक्षित शेतकरी कर्जमाफी योजनेला अखेर हिरवा कंदील दाखवला असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. .गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीबाबत चर्चा सुरू होती. वाढते उत्पादन खर्च, नैसर्गिक संकटे आणि आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष लाभ पोहोचण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते..राज्यात सध्या विधान परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारकडून या योजनेची अधिकृत घोषणा तातडीने केली जाणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर सहकार विभागाकडून योजनेच्या अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीबाबत सविस्तर परिपत्रक जारी केले जाणार आहे..मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने' अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लघु व मध्यम शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच जे शेतकरी नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करत आहेत, त्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.