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Maharashtra News: गाळ, मुरुमावरील ‘रॉयल्टी’ रद्द; शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

Maharashtra Waives Royalty on Soil, Silt and Murum: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या माती, मुरूम आणि गाळावर आता कोणतीही रॉयल्टी भरावी लागणार नाही.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांसाठी सरकारला एक रुपयाचेही स्वामित्व धन (रॉयल्टी) द्यावे लागणार नाही.

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