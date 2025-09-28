Farmer Crisis: सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी? मराठवाड्यावरील अघोरी पाऊस, विदर्भातही शिरला… शेतकरी संपला!

मराठवाडा पावसाने पुरता उद्ध्वस्त झाला आहे, मात्र पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नाही. शेतकरी हंबरडा फोडतोय, तरीही पाऊस तेवढ्याच वेगाने कोसळतोय. हा रुद्रावतार पाहून शेतकरी हतबल झाला आहे. ज्या भागात वर्षानुवर्षे दुष्काळ पडतो, त्याच भागात मुसळधार पाऊस पडत आहे. निसर्गाचे चक्र फिरले आणि त्याने थेट पिकं उध्वस्त केली. शेतात मातीऐवजी खडक दिसत आहेत. पाच वर्षांपासून मशागत केलेल्या मोसंबीच्या बागा नष्ट झाल्या. डोळ्यासमोर भयानक वास्तव उभे आहे, तरी सरकार पंचनाम्याच्या गप्पा मारते. सरकार बांधावर येऊन धीर देते, पण स्वाभिमानी शेतकऱ्याचे मन आतून तुटत आहे. अनेक शेतकरी जीवन संपवत आहेत. काल यवतमाळ जिल्ह्यात एका युवा शेतकऱ्याने आपले जीवन संपवले..रात्रीपासून मुसळधार पाऊसछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात रात्रीपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे पुन्हा नद्या-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले असून अनेक गावांतील रस्ते व पूल पाण्याखाली गेले आहेत. शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मका, कापूस, सोयाबीन, बाजरीसह बागायती पिके पाण्याखाली गेली आहेत. सर्व मंडळांमध्ये अतिवृष्टीसारखी स्थिती निर्माण झाली आहे..घरात पाणी शिरल्याने लोक घराबाहेरखुलताबाद तालुक्यात रात्रभर पाऊस सुरू आहे. अनेक घरात पाणी शिरल्याने लोक घराबाहेर काढले गेले. टाकळी राजेराय परिसरातील गिरजा व सुरजा नद्यांना मोठा पुर आला असून अनेक घरांत पाणी घुसले. नदीकाठच्या गल्लीबोळांत सहा फूट पाणी वाहत असल्याने नागरिकांनी रात्र जागून काढली. तसेच अनेक व्यावसायिक व कृषी दुकानदारांच्या दुकानांत पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले. या पुरामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे..सिल्लोड तालुक्यातील अंजना नदी दुथडी भरून वाहत आहे. पूर इतका मोठा आला की नदीकाठच्या घरात व मंदिरात पाणी शिरेल. ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यापूर्वी या भागात दोन-तीन वेळा अतिवृष्टी झाली होती. आता पुन्हा अतिवृष्टी झाल्याने सगळीकडे पाणीच पाणी झाले आहे..सगळीकडे पावसाने थैमान घातलेठाणे-मुंबई-पुणे, मराठवाडा-विदर्भ आहे. शेतकरी रात्री झोपत नाहीत. नदीकाठची गावे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. सातारा जिल्ह्यातही फलटण, माण, खटाव भागात मुसळधार पाऊस पडला. “सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. तोकडी मदत जाहीर करून सरकार काय दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा प्रश्न जनतेत विचारला जात आहे..Marathwada floods: अप्रेझल सोडा, शेतकऱ्यांचं वर्षभराचं पॅकेज गेलं... पिकाची माती पाहून शेतकरी कोलमडला! .गंगापूर तालुक्यातील गोदावरी नदीकाठच्या जुने अमळनेर गावाला पुराचा वेढा बसला आहे. पाच आदिवासी कुटुंबे उंच टेकडीवर आश्रय घेत असून प्रशासनाने त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची गरज आहे..नागपूर जिल्ह्यातील 20 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसाननागपूर जिल्ह्यातील 20 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू असून शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट आले आहे. एकीकडे सोयाबीनवर यलो मोजॅक रोगामुळे नुकसान तर दुसरीकडे शुक्रवारी झालेल्या पावसाने संत्रा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. आतापर्यंत जिल्ह्यात 1004.8 मिमी पावसाची नोंद झाली असून ही सरासरीपेक्षा 8 टक्के जास्त आहे..कर्जमाफीवर फडणवीस काय म्हणाले?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “नुकसानीचा आढावा घेत आहोत. आढावा पूर्ण झाल्यावर अहवाल केंद्र सरकारला पाठवू, कारण तो पुन्हा बदलता येत नाही. कर्जमाफी संदर्भात आम्ही घोषणापत्रात आश्वासन दिले आहे, त्याची पूर्तता करणार आहोत. मात्र, ती कधी व कशी करायची हे आमची समिती अभ्यासत आहे. कर्जमाफी वारंवार करता येत नाही. त्यामुळे ती करताना परिमाणकारक होणे आवश्यक आहे. खरीपासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांना पुढील वर्षी करावी लागणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय आहे तर खात्यात थेट मदत पोहोचवणे. ते आमचे कर्तव्य आहे.”.Explained: शेतकऱ्यांना फक्त प्रती गुंठा ८५ रुपये मिळणार; सरकारने शेतकऱ्यांना कसं गंडवलं? कोणते निकष लावले? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.