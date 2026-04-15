Shetkari Karj Mafi Update : दिवाळीपूर्वी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता; खात्यात जमा होणार पैसे? 4 हजार कोटींचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे...

Maharashtra farmer loan waiver 2026 : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दिवाळीपूर्वी राज्यातील सुमारे ४ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी सहकार विभागाने ४ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो..आतापर्यंत १५.८५ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभराज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १५ लाख ८५ हजार ४९३ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आल्याची माहिती आहे. योजनेसाठी पात्र असलेल्या सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांपैकी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना यापूर्वीच कर्जमाफी मिळाली आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असून, या विभागातील सुमारे ६ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा झाला आहे..सरकारने आतापर्यंत कर्जमाफीपोटी एकूण १३ हजार २७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केल्याची माहिती आहे. आता उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची प्रतीक्षा आहे..Indian Railway Travel Rules : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा नियम! लोकल अन् गाड्यांमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी लावाल तर थेट 1,000 रुपये दंड आणि 6 महिन्यांची जेल.केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा?कर्जमाफीसाठी अर्ज करूनही केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. आता केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली असतानाही कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप सुमारे ४ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवायसी अपूर्ण असल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?.४ हजार कोटींच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षादिवाळीपूर्वी अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी सहकार विभागाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे..या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, निधी मंजुरी आणि प्रत्यक्ष लाभ वितरणाबाबत अद्याप अंतिम अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..शेतकऱ्यांनी काय करावे?कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली पात्रता, केवायसीची स्थिती आणि कर्जमाफीच्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासून घ्यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.महत्त्वाचे : दिवाळीपूर्वी ४ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची माहिती सध्या सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. त्यामुळे ४ हजार कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी आणि लाभ वितरणाबाबतच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.