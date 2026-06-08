Maharashtra Farmer Loan Waiver : 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफीचा लाभ; पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर

Who is Excluded from ₹2 Lakh Crop Loan Waiver? : राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर केली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहावा, यासाठी सरकारने काही कठोर अटी व निकष निश्चित केले आहेत..योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच AgriStack पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार असून, सहकार विभागामार्फत याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. .या व्यक्तींना मिळणार नाही लाभसरकारने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, काही विशिष्ट गटांना या कर्जमाफी योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांचा समावेश आहे. तसेच सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पदाधिकारी देखील अपात्र ठरणार आहेत. .याशिवाय, दरमहा 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे नागरिकही अपात्र असतील; मात्र माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.तसेच शेतीव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. .Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब! ५५ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींचा मिळणार लाभ; मात्र काय आहेत योजनेचे प्रमुख निकष-अटी.सरकारचा उद्देश स्पष्टया योजनेद्वारे केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच आर्थिक मदत मिळावी आणि योजनेचा गैरवापर टाळावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. आधार आणि AgriStack नोंदणीमुळे पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.