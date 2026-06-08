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Maharashtra Farmer Loan Waiver : 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफीचा लाभ; पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर

Ahilyadevi Holkar Scheme : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे ₹2 लाखांपर्यंत पीक कर्ज माफ होणार. लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि AgriStack पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य.
Maharashtra Farmer Loan Waiver : 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफीचा लाभ; पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर
Yashwant Kshirsagar
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Who is Excluded from ₹2 Lakh Crop Loan Waiver? : राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर केली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित राहावा, यासाठी सरकारने काही कठोर अटी व निकष निश्चित केले आहेत.

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