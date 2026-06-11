Maharashtra Farmer Loan Waiver : कर्जमाफीसाठी तूर्तास १५ हजार कोटीच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना धक्का, प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निधी लांबणीवर?

राज्य सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली असली, तरी पहिल्या टप्प्यात केवळ १५ हजार कोटींचाच निधी मिळण्याची शक्यता आहे. सहकार व वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या केवळ थकीत पीक कर्ज असलेल्या आणि कर्जपुरवठा खंडित झालेल्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जात असून, त्यांच्या ‘ग्रीन लिस्ट’साठी येत्या अधिवेशनात तरतूद केली जाईल. तर दुसरीकडे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा निधी थेट डिसेंबरमधील अधिवेशनापर्यंत लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत..महायुती सरकारने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन, शेतकरी संघटनासह विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ घोषित केली. मात्र हे करत असताना कर्जमाफीसाठी अनेक अटी शर्ती घातल्याने लाखो शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विविध निकषांच्या लावलेल्या चाळणीमुळे लाखो शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. .Farmer Loan Waiver : कर्जमाफी बँकाच्या वसुलीसाठी आहे का? त्रुटी दूर केल्या नाही तर पुन्हा आंदोलन करणार; बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा.या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेले दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. यासाठी जमीन धारणेची मर्यादा नसल्याने राज्यातील सुमारे १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे. त्यासाठी १४ हजार ७५४ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, यातील नेमके पात्र कर्जदार शेतकरी किती, हे सध्या गुलदस्त्यात आहे.केवळ पात्र शेतकऱ्यांचीच ‘ग्रीन लिस्ट’ करण्यात येत आहे..फळपीक नुकसानीचे पंचनामे करा : कृषिमंत्री राज्यात मे आणि जून या कालावधीत झालेल्या बिगरमोसमी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे २७ जिल्ह्यांतील एकूण ६१ हजार ४ हेक्टर क्षेत्रावरील फळपिकांचे नुकसान झाले आहे. या क्षेत्राचे तातडीने पंचनामे करावेत, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन नुकसानभरपाईची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. या बैठकीला पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.