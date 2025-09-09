महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांनो लगेच बँक खाते तपासा, केंद्रानंतर राज्य सरकारकडून दोन हजार रुपये जमा

State Government Deposits Rs 2000 in Maharashtra Farmers Accounts Under NamO Shetkari Scheme | नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपये जमा. केंद्र व राज्य सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी मदत. खाते तपासा!
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत पैसे जमा केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपयांचा हप्ता जमा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली असून, शेतकऱ्यांनी आपले खाते तपासण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.

