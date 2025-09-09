Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांनो लगेच बँक खाते तपासा, केंद्रानंतर राज्य सरकारकडून दोन हजार रुपये जमा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत पैसे जमा केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपयांचा हप्ता जमा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली असून, शेतकऱ्यांनी आपले खाते तपासण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे..शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधारनमो शेतकरी योजना ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नाने राबवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. यंदा केंद्र सरकारने आपला हप्ता जमा केल्यानंतर राज्य सरकारनेही तातडीने आपला वाटा जमा केला. यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण २,००० रुपये मिळाले आहेत..CM Devendra Fadnavis : ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७’ प्रमाणे धोरण आखू! मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विकसित महाराष्ट्रासाठी ग्वाही.मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे कल्याण हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत ९१ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहे. शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते तपासून या योजनेचा लाभ घ्यावा.” त्यांनी पुढे सांगितले की, ही रक्कम शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी संसाधने खरेदी करण्यात आणि कर्जाचा बोजा कमी करण्यात मदत करेल..शेतकऱ्यांसाठी का महत्त्वाची आहे ही योजना?महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेकदा दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जातात. अशा परिस्थितीत नमो शेतकरी योजना त्यांच्यासाठी आधार ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, आणि इतर शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी उपयोगी पडते.योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड आणि बँक खाते योजनेशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी. जर कोणाला याबाबत अडचण येत असेल, तर स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधून माहिती मिळवता येईल..CM Devendra Fadnavis:'वैनगंगा-नळगंगाचा अहवाल सादर करावा': मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश; १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.