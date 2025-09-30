महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! दुष्काळात मिळणाऱ्या सर्व सवलती लागू करणार, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी माहिती

Fadnavis government big announcement: Relief for farmers before Diwali | शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा, फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

sakal 

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रात यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. मराठवाड्यातील शेती पूर्णपणे वाहून गेली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र शासन दरबारी ओला दुष्काळ अशी कोणतीही व्याख्या नाही. तरीदेखील दुष्काळात ज्या सवलती दिल्या जातात, त्या सर्व सवलती शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Farmer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com