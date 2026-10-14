दिवाळीआधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये पाठवणार, आणखी ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

Cabinet Meeting Maharashtra: राज्याची मंत्रिमंडळ बैठक आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. सुरुवातीला २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यात आता आणखी ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसंच शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी दिवाळी आधी अग्रीम मदत म्हणून दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५ हजार रुपये पाठवले जाणार आहेत असंही त्यांनी सांगितलं..दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. सुरुवातीला आपण २६५ तालुक्यात दुष्काळ घोषित केला होता. काही तालुक्यात तक्रारी होत्या. आता ट्रिगर १ आणि ट्रिगर २ चा आढावा घेऊन ३०५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलाय. ४० तालुके वाढले आहेत. बहुतांश महाराष्ट्र, ज्या भागात शेतकरी दुष्काळाने होरपळला होता त्या भागाला दुष्काळाच्या १२ सवलती देण्याचा निर्णय घेतलाय..याआधी गेल्या २५ वर्षात दुष्काळ नोव्हेंबरच्या शेवटी जाहीर होतो आणि डिसेंबरमध्ये मदत देतो. पण दुष्काळाची परिस्थिती पाहता आपण आगाऊ दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळाचा जीआरसुद्धा ऑक्टोबरमध्येच काढला. सप्लिमेंटरी जीआर काढला असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितले..MPSC घोटाळा उघड करणार असल्यानं मला निलंबित केलं, आरोग्य उपसंचालिका गायकवाड यांचे खळबळजनक आरोप.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसाठी दिवाळी अडचणीची आहे. त्यामुळे मदत आणि कार्यप्रणाली जी पूर्ण करावी लागते ती दिवाळीच्या आधी होणं कठीण आहेत. कायद्याने दिलेल्या तारखांमुळे दिवाळीच्या आधी पूर्ण होऊ शकत नाही. पण परिस्थिती विचारात घेता दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मी एकत्रित बसून चर्चा केली. पुढच्या काळात शेतकऱ्यांना जी मदत करायची आहे ती करू, पण त्यात अग्रीम म्हणून ५ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीआधी देण्याचा निर्णय घेतलाय..दिवाळी आधी बळीराजाच्या हातात काही पैसे असावेत यासाठी निर्णय घेतला असल्याचं सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हे पैसे दिवाळीआधी खात्यात गेले पाहिजेत असा प्रयत्न असणार आहे. याशिवाय कर्जमाफीचे काम सुरू आहे. आता नव्याने साडे तीन लाख शेतकऱ्यांची यादी अधिकृत केलीय. त्याचेही पैसे जाणं सुरू होईल. पण आता शेतकऱ्यांना तातडीने दिवाळीआधी ५ हजार देण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.