Maharashtra Flood Relief : पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तीन हजार कोटी, मंत्री मकरंद पाटील; २३ जिल्ह्यांतील ३३ लाख शेतकऱ्यांना मदत

Makrand Jadhav Patil : महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त २३ जिल्ह्यांतील ३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी ३,२५८ कोटींची मदत मंजूर; तातडीने वाटप करण्याचे निर्देश.
मुंबई : राज्यात सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तीन हजार २५८ कोटी रुपयांची मदत वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात पुराने बाधित २३ जिल्ह्यातील ३३ लाख ६५ हजार ५४४ शेतकऱ्यांच्या २७ लाख ५९ हजार ७५४.७७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीसाठी ही मदत असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले.

