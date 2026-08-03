Maharashtra Flood Relief: महाराष्ट्राला केंद्राकडून ५०० कोटींच्या 'मदतीचा हात', आगाऊ निधीला मंजुरी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागातील मदत, बचाव व पुनर्वसनासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत (एसडीआरएफ) २११७.८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात महाराष्ट्राला ५०० कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी मिळणार आहे. मॉन्सूनमुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या पूरग्रस्त भागातील मदत आणि बचावकार्यासाठी हा आगाऊ निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पूरग्रस्त सात राज्यांपैकी हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आणि नागालँड या राज्यांना २०२६-२७ या वर्षातील ‘एसडीआरएफ’चा."अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागासाठी ५०० कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी मंजूर करून केंद्र सरकार राज्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे दिसून येते. यातून आपत्तीग्रस्त कुटुंबांपर्यंत मदत अधिक वेगाने पोहोचविणे सोपे होणार आहे. या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विशेष आभार." - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.Maharashtra Rain: राज्याला दिलासा! अवघ्या ८ दिवसांत १५२ टीएमसी पाण्याची भर; राज्यातील ४९ धरणांतून विसर्ग सुरू.पहिला हप्ता यापूर्वीच वितरित करण्यात आला आहे. मदतकार्यासाठी निधी वेळेत उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हिमाचल प्रदेश आणि ओडिशाला केंद्राच्या वाट्यातील ‘एसडीआरएफ’चा दुसरा हप्ता आगाऊ स्वरूपात देण्यास मंजुरी दिली आहे..मदतकार्यासाठी राज्याला ५०० कोटी पान १ वरून याशिवाय, मदत आणि पुनर्वसन कार्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांना लागू मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कागदपत्रांच्या अटी शिथिल करून ‘एसडीआरएफ’च्या केंद्राच्या वाट्यातील पहिल्या हप्त्याची आगाऊ रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे..Maharashtra Rain: राज्यात पुढील ५ दिवस हवामान बिघडणार! पुणे, नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी; विभागाकडून सतर्कतेचं आवाहन.मॉन्सून सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय साधून पूरस्थितीवर सतत नजर ठेवून आहे. आवश्यकतेनुसार ‘एनडीआरएफ’च्या पथकांची पूर्वतयारी तसेच संरक्षण मंत्रालयामार्फत आवश्यक रसद साहाय्यही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये पाठविण्यात आली आहेत. पूरस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन आसाममध्ये या पथकांनी दोन वेळा भेट दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.