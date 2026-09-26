Maharashtra Drought Fodder Camp : चारा छावणीसाठी शासनाचे नियम काय? किती अनुदान मिळते; जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे अधिकार

Maharashtra fodder camp rules : दुष्काळ किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाकडून चारा छावण्या सुरू केल्या जातात. चारा, खाद्य, पाणी आणि औषधांची व्यवस्था करण्यासाठी शासनाकडून मदत दिली जाते. मात्र, छावणी सुरू करणे, जनावरांची नोंदणी आणि अनुदानाचे वाटप यासाठी शासनाने काही निकष निश्चित केले आहेत. .मोठ्या जनावरांसाठी ८० रुपये, लहान जनावरांसाठी ४५ रुपयेकेंद्राच्या आपत्ती मदत निकषांनुसार चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिन ८० रुपये, तर लहान जनावरांसाठी प्रतिदिन ४५ रुपये चारा, खाद्य, पाणी आणि औषधांसाठी मदत देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम थेट पशुपालकाला रोख स्वरूपात मिळत नाही छावणीतील संबंधित खर्चासाठी ही मदत वापरली जाते.सामान्यतः मदत देण्याचा कालावधी आपत्तीच्या परिस्थितीनुसार निश्चित केला जातो. निकषांनुसार तो ३० दिवसांपर्यंत असून, परिस्थितीनुसार ६० दिवसांपर्यंत आणि तीव्र दुष्काळात ९० दिवसांपर्यंत वाढविता येतो..छावणी सुरू करण्याचा अधिकार कोणाला?टंचाईच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करून जिल्हा प्रशासनाकडून चारा छावण्यांची गरज निश्चित केली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असते. चारा डेपोचे कार्यक्षेत्र आणि त्यातील गावे निश्चित करण्याचाही अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे..जनावरांची नोंदणी बंधनकारकचारा अनुदानासाठी पात्र असलेल्या गोवंशीय आणि म्हैसवर्गीय पशुधनाचे ईअर टॅगिंग करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसलेले पशुधन चारा अनुदानासाठी अपात्र ठरू शकते. संबंधित गावातील पशुधनाची संख्या स्थानिक पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केली जाते..Maharashtra Drought Trigger 1 : ट्रिगर-१ म्हणजे काय? शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?; विविध सवलतींचा मार्ग मोकळा.शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या चारा कार्डावर त्यांच्या जनावरांची संख्या स्थानिक पशुधन अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करण्याचीही तरतूद आहे. चारा डेपोमध्ये साधारणपणे एका महिन्यापेक्षा अधिक चारा साठवून ठेवू नये, असेही नियम आहेत. चारा डेपोमधून किमान १५ दिवस आणि जास्तीत जास्त ३० दिवस पुरेल एवढाच चारा नियमानुसार वितरित केला जातो. त्याची नोंद चारा कार्डावर करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.