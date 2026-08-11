महाराष्ट्र बातम्या

दूध, पनीरमध्ये भेसळ करणाऱ्यांचीआता खैर नाही; थेट मकोका अंतर्गत होणार कारवाई, उपमुख्यमंत्र्यानी दिले आदेश

Milk Paneer Adulteration : भेसळखोरांवर केवळ अन्नभेसळीचा गुन्हा न दाखल करता, परिस्थितीनुसार मकोका अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
Maharashtra may take strict MCOCA action against food adulterers

Maharashtra may take strict MCOCA action against food adulterers

esakal

Shubham Banubakode
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दूध, पनीर आणि इतर अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर आता सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. अशा भेसळखोरांवर केवळ अन्नभेसळीचा गुन्हा न दाखल करता, परिस्थितीनुसार मकोका अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

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Eknath Shinde
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