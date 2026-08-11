दूध, पनीरमध्ये भेसळ करणाऱ्यांचीआता खैर नाही; थेट मकोका अंतर्गत होणार कारवाई, उपमुख्यमंत्र्यानी दिले आदेश

दूध, पनीर आणि इतर अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर आता सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. अशा भेसळखोरांवर केवळ अन्नभेसळीचा गुन्हा न दाखल करता, परिस्थितीनुसार मकोका अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. .सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत अन्न व औषध प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी भेसळखोरीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले..लोक खातात म्हणून विकतात, गुटखा विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यावर मंत्र्यांचं अजब विधान; म्हणाले, अंगाशी येईल, कारवाईऐवजी.....अन्नात भेसळ करणं हा साधासुधा गुन्हा नाही. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. विशेषतः लहान मुलांच्या आहारात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा मोठा वाटा असतो. अशा परिस्थितीत बनावट पनीर, भेसळयुक्त दूध किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ बाजारात विकले जात असतील, तर त्याचा फटका पुढच्या पिढीच्या आरोग्यालाच बसू शकतो, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली..Konkan MLC Election : '5 वेळा पराभूत केलेल्या उमेदवारासाठी...'; उदय सामंतांचा तटकरेंच्या बिनविरोध निवडीवर थेट आक्षेप, महायुतीमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर?.“भेसळखोर थेट लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळत आहेत. त्यामुळे अशा समाजकंटकांवर कोणतीही नरमाई न दाखवता कठोर कारवाई करा,” असे निर्देश त्यांनी दिले. या प्रकरणांमध्ये अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्याचेही निर्देशही त्यांनी दिले. कारवाई झाल्यानंतर आरोपींना कायदेशीर पळवाटा मिळू नयेत, यासाठी तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया मजबूत करण्यावर भर देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे..खटले न्यायालयात गेल्यानंतर केवळ कारवाईपुरतं प्रकरण मर्यादित न राहता दोषींना कायदेशीर शिक्षा मिळणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची मदत घेऊन विशेष कायदेशीर टीम तयार करण्याचे निर्देशही शिंदे यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.