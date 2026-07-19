महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे इफेक्ट! दूध ९० रुपये, खवा ४००, तर पनीर ४८० रुपये किलो, भेसळीला लगाम

Crackdown on Adulteration Pushes Up Dairy Prices: दूध 90 रुपये लिटर, खवा 400 रुपये आणि पनीर 480 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले असून शुद्ध उत्पादनांची मागणी वाढली आहे.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळयुक्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थांंविरोधात सुरू केलेल्या कठोर मोहिमेचा परिणाम आता बाजारपेठेतही दिसून येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून, भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.

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