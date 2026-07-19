Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे इफेक्ट! दूध ९० रुपये, खवा ४००, तर पनीर ४८० रुपये किलो, भेसळीला लगाम

नांदेड: राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळयुक्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थांंविरोधात सुरू केलेल्या कठोर मोहिमेचा परिणाम आता बाजारपेठेतही दिसून येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून, भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. .या धडक कारवाईमुळे नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये भेसळयुक्त दूध, खवा, पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीला मोठ्या प्रमाणात लगाम बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्या चांगल्या प्रतीचे दूध प्रतिलिटर सुमारे ९० रुपयांपर्यंत विकले जात असून, खव्याचा दर प्रतिकिलो ४०० रुपये, तर पनीर ४८० रुपये किलोपर्यंत पोचला आहे..Gold Silver Rate : आठवडाभरात सोने, चांदी हजारो रुपयांनी उतरले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे दर.काही भागांत दर्जानुसार दरात किरकोळ चढ-उतार होत असले तरी एकूणच बाजारभाव वाढल्याचे चित्र आहे. भेसळयुक्त पदार्थ तयार करून कमी दरात विक्री करणाऱ्या घटकांवर कारवाई झाल्यामुळे बाजारात शुद्ध मालाचा पुरवठा तुलनेने कमी झाला आहे..त्याचबरोबर दूध संकलन खर्च, वाहतूक, वीज आणि उत्पादन खर्चात झालेली वाढही दरवाढीस कारणीभूत ठरत आहे. नागरिकांमध्येही आता शुद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण अन्नपदार्थांविषयी जागरूकता वाढत आहे. दर वाढले असले तरी दर्जेदार दूध आणि त्यापासून तयार झालेले सुरक्षित पदार्थ मिळत असल्याने अनेक ग्राहक समाधान व्यक्त करत आहेत..'भारताची दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ', अन्यायापासून मुक्ती; रुग्णालयातून सोनम यांचा पहिला मेसेज.दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ ही नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोकादायक ठरू शकते. कृत्रिम रसायने, डिटर्जंट, स्टार्च किंवा अन्य घातक पदार्थ मिसळून तयार करण्यात येणारे दूध व त्यापासून बनविलेले पदार्थ दीर्घकाळ सेवन केल्यास विविध आजारांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे भेसळीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज होती. -डॉ. उदीप इंगळे अन्न व औषध प्रशासनाची ही मोहीम सातत्याने सुरू राहिल्यास भेसळ करणाऱ्यांवर कायमस्वरूपी अंकुश बसून ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध होण्यास मदत होतील. -नितीन पाटील, दूध डेअरी चालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.