Mumbai: राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केशरी रेशनकार्ड असलेल्या आणि सध्या कोणत्याही सरकारी अन्नधान्य योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या पात्र शेतकरी कुटुंबांना पुढील तीन महिने मोफत धान्य दिले जाणार आहे. प्रत्येक पात्र व्यक्तीला दरमहा पाच किलो धान्य मिळेल. या लाभासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे..३३ जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबांना लाभराज्य सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ ३३ जिल्ह्यांतील ४२ लाख ३० हजार ७८३ शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाणे हे तीन जिल्हे या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून धान्य मिळत नाही किंवा एपीएल-डीबीटी योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशा पात्र शेतकरी कुटुंबांचा यामध्ये समावेश आहे..Sharad Pawar Discharged: शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट! ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज, आता प्रकृतीत किती सुधारणा?.दरमहा पाच किलो धान्य मोफतया निर्णयानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीला दरमहा तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू दिला जाणार आहे. म्हणजेच एका व्यक्तीला महिन्याला एकूण पाच किलो धान्य मोफत मिळेल. ही सुविधा सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी लागू असेल. त्यानंतर दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे..ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यकया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिकेची ई-केवायसी आणि आधार जोडणी पूर्ण असणे महत्त्वाचे आहे. धान्याचे वितरण रेशन दुकानांमधील ई-पॉस मशीनद्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी करून केले जाणार आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांची ई-केवायसी किंवा आधार जोडणी अपूर्ण आहे, त्यांनी ती प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. त्यानंतरच नियमानुसार धान्याचा लाभ मिळू शकेल..MPSC recruitment: एआय, आयटीसह तीन विभागांची भरती MPSC मार्फत होणार; अभ्यासक्रमात बदल करण्याचा निर्णय.दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या आणि सध्याच्या अन्नधान्य योजनांपासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. केशरी रेशनकार्ड असलेल्या आणि सध्या सरकारच्या इतर कोणत्याही अन्नधान्य योजनेचा लाभ घेत नसलेल्या शेतकरी कुटुंबांना ही मदत दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.