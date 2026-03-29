Compensation Rule: महाराष्ट्रात अतिवृष्टी मदतीत मोठा बदल! सर्व पशुपालकांना नुकसान भरपाई मिळणार; ‘मर्यादा’ पूर्णपणे रद्द

गेल्या वर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मदत नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक नवीन प्रणाली लागू केली आहे. नवीन घोषणेनुसार, आता केवळ लहान, अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकरीच नव्हे, तर सर्व बाधित पशुपालक शेतकरी मदतीसाठी पात्र असतील..जे पूर्वी या योजनेतून वगळण्यात आले होते, त्यांनाही आता लाभ घेता येईल. सरकारने भरपाई देण्यावरील अनेक मर्यादा हटवल्या आहेत. पूर्वी मृत जनावरांच्या संख्येवर मर्यादा होती, परंतु आता ही अट काढून टाकण्यात आली असून सर्व मृत किंवा हरवलेल्या जनावरांसाठी भरपाई दिली जाईल. पूर्वी, जास्तीत जास्त तीन मोठ्या दुभत्या जनावरांपुरतीच मदत मर्यादित होती, परंतु आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. .त्याचप्रमाणे, लहान कामाच्या जनावरांसाठी असलेली सहा-व्यक्तींची मर्यादा देखील काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक पशुपालकांना लाभ घेता येईल. सरकारने लहान दुभत्या प्राण्यांवरील ३० रुपयांची आणि कुक्कुटपालनावरील १०० रुपयांची मर्यादाही हटवली आहे. १०,००० रुपयांची मर्यादाही हटवण्यात आली आहे, ज्यामुळे सर्व मृत पक्ष्यांसाठी नुकसान भरपाई देणे शक्य झाले आहे..या नवीन धोरणामध्ये गुरांच्या गोठ्यांच्या नुकसानीचाही समावेश आहे. यामुळे पशुपालकांना केवळ पशुधनाच्या नुकसानीसाठीच नव्हे, तर पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठीही नुकसानभरपाई मिळू शकेल. या सरकारी निर्णयामुळे हजारो पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि राज्यातील कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जाते.