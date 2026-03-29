महाराष्ट्र बातम्या

Compensation Rule: महाराष्ट्रात अतिवृष्टी मदतीत मोठा बदल! सर्व पशुपालकांना नुकसान भरपाई मिळणार; ‘मर्यादा’ पूर्णपणे रद्द

Animal Compensation Rule Change: महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता, सर्व पशुपालक कोणत्याही मर्यादेशिवाय भरपाईसाठी पात्र असतील.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गेल्या वर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मदत नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक नवीन प्रणाली लागू केली आहे. नवीन घोषणेनुसार, आता केवळ लहान, अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकरीच नव्हे, तर सर्व बाधित पशुपालक शेतकरी मदतीसाठी पात्र असतील.

Devendra Fadnavis
rain
Maharashtra Government
Compensation
Mahayuti

