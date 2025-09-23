Cabinet Decision: मोफत उपचाराच्या योजनेसंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; 'कॅबिनेट'मधील सर्व निर्णय एका क्लिकवर

Maharashtra Government: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये अनेक विभागांशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आलेला आहे. आरोग्याशी संबंधित मोफत योजनेबद्दलही निर्णय घेण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे आजच्याच दिवशी दुष्काळग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याता आलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना दुष्काळी भागांचा दौरा करण्याचे आदेश दिले आहेत..मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयआरोग्य विभागः- शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी.परिवहन विभागः- नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.महसूल विभागः- अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी..GST Reform : जीएसटी कमी होताच वस्तू स्वस्त, पण दुकानदार सवलत देतोय की नाही? कसं कळणार, तक्रार कुठे करणार? जाणून घ्या .महसूल विभागः- सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.महसूल विभागः- वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.महसूल विभागः- महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता..Paracetamol Side Effects: गर्भवती महिलांसाठी पॅरासिटामोल का आहे धोकादायक? ट्रंपच्या विधानामुळे जगभरात वाढली चर्चा.गृह विभागः- मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.गृहनिर्माण विभागः- मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या १२२ संस्थांच्या, तसेच ३०७ वैयक्तिक भुखंडावरील ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.