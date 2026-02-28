महाराष्ट्र बातम्या

महायुती सरकारचा मोठा निर्णय! आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये सदस्यांची थेट नियुक्ती होणार, समीकरणे बदलणार

ZP and Panchayat Samiti Nominated Members: ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
ZP and Panchayat Samiti Nominated Members

ZP and Panchayat Samiti Nominated Members

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिकांच्या उदाहरणाचे अनुकरण करून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के आणि पंचायत समिती सदस्यसंख्येच्या २० टक्के सदस्य हे नामनिर्देशित सदस्य असतील. ग्रामीण भागात सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते आणि सक्षम व्यक्तींना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे उद्दिष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Maharashtra Government
Zilla Parishad
panchayat samiti election
panchayat samiti
Zilla Parishad Election
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.