तांत्रिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी पीएचडीची अट रद्द; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, सीएएस नियम शिथिल, नवे निकष काय?

महाराष्ट्र सरकारने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी आणि अनुदानित डिप्लोमा आणि पदवी संस्थांमधील शिक्षकांसाठी करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) अंतर्गत अनेक पात्रता अटींमध्ये लक्षणीय शिथिलता आणली आहे. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. या सवलतीमुळे कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्यांनंतर नियमित झालेल्या काही व्याख्यात्यांना पूर्वीप्रमाणेच CAS लाभ मिळतील याची खात्री होईल. .या व्याख्यात्यांना रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने ५ मार्च २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या व्याख्यातांसाठी CAS अंतर्गत उच्च वेतनश्रेणींवर नियुक्तीसाठी पीएचडीची अट देखील काढून टाकली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशात पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक, प्रशिक्षण आणि पात्रता आवश्यकतांमध्ये नवीन शिथिलता देण्यात आली आहे..शिंदेंची शिवसेना घेणार बीएमसीच्या महापौरपदाची धुरा! भाजपसोबत दीड वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला; सत्तेचे समीकरण बदलले.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या ७ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्याने जून २०२२ च्या सरकारी ठरावाला (जीआर) आव्हान देणाऱ्या व्याख्यात्यांच्या याचिकांना अंशतः मान्यता दिली आणि पदोन्नती नियमांवरील संबंधित परिपत्रक रद्द केले. न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचा आणि शिक्षकांकडून मिळालेल्या निवेदनांचा हवाला देऊन राज्य सरकारने जून २०२२ च्या सरकारी आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी मुंबई प्रदेशातील तंत्रशिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली होती..ईलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! महामार्गावर अल्ट्रा-फास्ट ईव्ही चार्जिंग स्टेशन; पण कोणत्या अन् कुठे? वाचा....ऑक्टोबर २०२५ मध्ये समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर कारवाई करत राज्य सरकारने आता CAS च्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. ज्यामध्ये अनेक श्रेणीतील शिक्षकांसाठी, विशेषतः कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या सेवेतून नियमित केलेल्या शिक्षकांसाठी शैक्षणिक, प्रशिक्षण आणि पात्रता आवश्यकता शिथिल केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.