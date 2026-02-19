महाराष्ट्र बातम्या

तांत्रिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी पीएचडीची अट रद्द; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, सीएएस नियम शिथिल, नवे निकष काय?

Technical Education CAS Rules: तांत्रिक शिक्षकांसाठी CAS नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पीएचडीमधून सूट देण्यात आली आहे.सरकारने नवीन आदेश जारी केला.
महाराष्ट्र सरकारने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी आणि अनुदानित डिप्लोमा आणि पदवी संस्थांमधील शिक्षकांसाठी करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) अंतर्गत अनेक पात्रता अटींमध्ये लक्षणीय शिथिलता आणली आहे. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. या सवलतीमुळे कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्यांनंतर नियमित झालेल्या काही व्याख्यात्यांना पूर्वीप्रमाणेच CAS लाभ मिळतील याची खात्री होईल.

