महाराष्ट्र बातम्या

Land Survey: भूमापन प्रक्रिया होणार वेगवान! फडणवीस सरकारने घेतला मोठा निर्णय; जमीन मोजणीसाठी नवी योजना लागू

Maharashtra land survey reform: भूमापन प्रक्रिया अधिक जलद आणि कमी अनियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात खाजगी परवानाधारक सर्वेक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Land Survey

Land Survey

Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्रातील नागरिकांना आता भूमापनासाठी जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही. जमिनीसंबंधीची प्रकरणे अचूकपणे, जलद आणि पारदर्शकपणे सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित, परवानाधारक खाजगी भूमापक आणि एजन्सी नियुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेला मंजुरी दिली आहे.

Related Stories

No stories found.