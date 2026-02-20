महाराष्ट्र बातम्या

Muslim Reservation: मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण रद्द; महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान, सुनावणी कधी होणार?

Maharashtra 5% Muslim Reservation Hearing: महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण रद्द केले. या निर्णयाला वकील सय्यद एजाज अब्बास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारने अलिकडेच घेतलेल्या निर्णयामुळे एक नवीन कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठीचा कोटा रद्द करण्याचा सरकारी निर्णय (GR) जारी केला. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ज्याने सरकारच्या या निर्णयाला असंवैधानिक आणि सांप्रदायिकदृष्ट्या प्रेरित म्हटले आहे.

