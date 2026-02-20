Muslim Reservation: मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण रद्द; महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान, सुनावणी कधी होणार?

मुस्लिम समुदायासाठी ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारने अलिकडेच घेतलेल्या निर्णयामुळे एक नवीन कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठीचा कोटा रद्द करण्याचा सरकारी निर्णय (GR) जारी केला. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ज्याने सरकारच्या या निर्णयाला असंवैधानिक आणि सांप्रदायिकदृष्ट्या प्रेरित म्हटले आहे. .याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, हा निर्णय केवळ लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात नाही तर एका मोठ्या समुदायाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून मागे ढकलतो. २०१४ पासून हा वाद सुरू आहे, जेव्हा तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे "विशेष मागासवर्ग" श्रेणी अंतर्गत मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समुदायाला ५ टक्के आरक्षण दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने नंतर मराठा आरक्षण रद्द केले, परंतु शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम आरक्षण अंशतः कायम ठेवले. .राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चुरस! मविआसाठी मार्ग खडतर; क्रॉस-व्होटिंगची धास्ती अन्..., पडद्यामागचं राजकीय गणित काय? .सध्याच्या महायुती सरकारचा हा नवीन जीआर प्रभावीपणे तो कायदेशीर दिलासा काढून टाकतो, ज्यामुळे कायदेशीर लढाई आणखी तीव्र होते. १७ फेब्रुवारीच्या सरकारी आदेश (जीआर १८१) रद्द करण्याची मागणी करणारी दिवाणी रिट याचिका (क्रमांक ५०६३/२०२६) मुंबई उच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट डॉ. एजाज अब्बास नक्वी यांनी दाखल केली आहे . याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व वकील नितीन सातपुते करत आहेत. या याचिकेत न्यायालयाला हे "जातीय" आणि "अन्याय्य" पाऊल तात्काळ थांबवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. .प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता ही याचिका २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने याला "लोकशाहीसाठी हानिकारक" म्हटले आहे आणि सरकार जाणूनबुजून अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरद पवार गट) देखील या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. .सच्चर समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशींनुसार मुस्लिम समुदायाचे मागासलेपण मान्य करण्यात आले होते आणि म्हणूनच कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय आरक्षण रद्द करणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद विरोधी पक्षांनी केला आहे. २०१४ मध्ये अध्यादेश जारी झाल्यापासून मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकला आहे. जेव्हा हे प्रकरण पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाला मान्यता दिली नाही. परंतु शिक्षणात ५ टक्के कोट्याचे समर्थन केले. .MSRTC: वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ खात्यात रखडली; एसटीचा १६ वेळा पत्रव्यवहार तरीही निधी नाही; तिढा सुटणार कधी?.असे असूनही, त्यानंतरच्या सरकारांनी ते कायदेशीर करण्यात कोणताही पुढाकार दाखवला नाही. आता, २०२६ मध्ये जारी केलेल्या नवीन जीआरमध्ये उर्वरित शक्यता देखील दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याला याचिकाकर्त्याने थेट न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वांचे लक्ष आता २३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या न्यायालयीन कार्यवाहीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.