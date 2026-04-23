Government Employees : शासकीय कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप तीव्र; चौथ्या दिवशीही कामकाज ठप्प, सुधारित पेन्शनसह १८ मागण्यांवर तोडगा नाही

पाली : राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेला बेमुदत संप आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. शासनासोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने शुक्रवारी (ता. 24) सलग चौथ्या दिवशीही हा संप सुरूच राहणार असल्याची घोषणा समन्वय समितीने केली आहे..बुधवारी (ता. 22) मुख्य सचिव मा. राजेशजी अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत १८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, शासनाने नेहमीप्रमाणे केवळ 'सहानुभूती' दर्शवली असून, ठोस निर्णय घेण्याबाबत कोणतीही हालचाल केलेली नाही. विशेषतः सुधारित पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. जोपर्यंत मुख्यमंत्री स्तरावर अधिकृत बैठक होऊन ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत संपाचा जोर कायम राहील, असा पवित्रा संघटना प्रतिनिधींनी घेतला आहे.समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीची गुरुवारी (ता. 23) 'आभासी' पद्धतीने बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, शुक्रवारी (ता. 24) चौथ्या दिवशीही संप सुरू ठेवण्यात येईल. आंदोलनाची धार वाढवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर संपकरी मोर्चा काढून शासनाचा निषेध करण्यात येणार आहे..राज्याप्रमाणेच रायगड जिल्ह्यातही या संपाचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. जिल्हा समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे आणि निमंत्रक प्रभाकर नाईक यांनी रायगडमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना उद्याच्या चौथ्या दिवसाच्या संपात पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे..आम्ही गेल्या १५ महिन्यांपासून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहोत, मात्र शासन दुजाभाव करत आहे. आता आमच्या न्यायासाठी हा लढा पूर्ण ताकदीने लढला जाईल.विश्वास काटकर, राज्य निमंत्रक, समन्वय समिती.