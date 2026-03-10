Disabled Scheme: तब्बल ३० वर्षांनंतर मोठा बदल! महायुती सरकारने दिव्यांगांसाठी आर्थिक मदत ₹१५,००० पर्यंत वाढवली; अर्ज कसा करायचा?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दिव्यांगांसाठीच्या आर्थिक मदतीत लक्षणीय वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून केवळ १,००० रुपयांच्या टूलकिट खरेदीसाठी देण्यात येणारी मदत आता १५ पटीने वाढवून १५,००० रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगार बनण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. .अनेकदा कौशल्य प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही अपंग तरुणांना संसाधने आणि उपकरणांच्या कमतरतेमुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येत नाही. आता, १५,००० रुपयांच्या या मदतीमुळे ते त्यांच्या कौशल्यानुसार शिलाई मशीन, संगणक उपकरणे, ब्युटी पार्लर किट किंवा इतर आवश्यक उपकरणे खरेदी करू शकतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..Women Employees: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी गेम-चेंजर निर्णय! ‘लवकर या-लवकर जा’ योजना जाहीर; लाभ कसा घेता येणार?.अर्जदाराकडे सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थेकडून संबंधित क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थीकडे वैध अपंगत्व ओळखपत्र (UDID कार्ड) असणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, मदत रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात अंदाजे २.९६३ दशलक्ष अपंग लोक आहेत. राज्य सरकार या व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीचे वाटप करते. .याव्यतिरिक्त, अपंग लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण देखील दिले जाते. इच्छुक उमेदवार https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन स्वतःची नोंदणी करू शकतात. जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि डिजिटल आहे..महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली, जेव्हा सभापती राहुल नार्वेकर यांनी वरिष्ठ राज्य अधिकाऱ्यांना थेट इशारा दिला. नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पासारख्या गंभीर विषयावर, सभागृहातील महत्त्वाच्या चर्चेत अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती यापुढे सहन केली जाणार नाही..राजघराण्याशी संबंध, अनुभवी राजकारणी, भाजपचा प्रमुख चेहरा अन्...; महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मांचा राजकीय प्रवास काय?.अर्थसंकल्पीय चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी सभागृहाला संबोधित करताना, राहुल नार्वेकर यांनी कठोरपणे घोषित केले की, "वरिष्ठ नोकरशहांना हा माझा शेवटचा इशारा आहे. ही तुमची शेवटची संधी समजा." त्यांनी यावर भर दिला की जेव्हा अर्थसंकल्पासारख्या धोरणात्मक बाबींवर सभागृहात चर्चा केली जाते तेव्हा अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) आणि संबंधित विभागांच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.