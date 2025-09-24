महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Heavy Rain : शासन दरबारी ‘ओला दुष्काळ’ नाहीच; निकषांची पूर्तता करणे अवघड

राज्यभरात अवकाळी पावसामुळे सुरू असलेल्या शेतीच्या नुकसानीसंदर्भात राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात विरोधकांकडून सरकारवर दबाव वाढत आहे.
Agriculture loss

Agriculture loss

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- पांडुरंग म्हस्के

मुंबई - राज्यभरात अवकाळी पावसामुळे सुरू असलेल्या शेतीच्या नुकसानीसंदर्भात राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात विरोधकांकडून सरकारवर दबाव वाढत असला, तरी ‘ओला दुष्काळ’ अशी संकल्पनाच शासनाच्या लेखी नाही.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Maharashtra Government
Agriculture Loss
Drought crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com