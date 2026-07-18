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Maharashtra News: ‘ऑनलाइन’साठी समितीची मात्रा; सरकारी परीक्षांच्या नियोजनासाठी सरकारचा निर्णय

Why Maharashtra is Planning Online Government Exams: महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी परीक्षा ऑनलाइन घेण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राज्यातील शासकीय विभागांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आज याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

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