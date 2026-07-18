Maharashtra News: ‘ऑनलाइन’साठी समितीची मात्रा; सरकारी परीक्षांच्या नियोजनासाठी सरकारचा निर्णय

मुंबई: राज्यातील शासकीय विभागांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आज याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे..नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा सभागृहात सरकारतर्फे घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने, उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात सध्या ऑफलाइन (लेखी पद्धतीने) पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा भविष्यात पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल विचार ही समिती करणार आहे. परीक्षा पारदर्शक आणि सुरक्षित वातावरणात पान ७ वर.Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ; उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... आंदोलनकर्त्यांची धरपकड.ऑनलाइन परीक्षेचे फायदे परीक्षांमधील संभाव्य गैरप्रकार, पेपरफुटी किंवा मानवी चुका टाळता येणार प्रक्रिया पारदर्शक व सुरक्षित होणार आयोजन, छपाई, वाहतूक व उत्तरपत्रिका तपासणीतील वेळ कमी होईल प्रशासनावरील ताण कमी होऊन निकालांना गती येईल.पूर्वतयारीची जबाबदारी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संगणक आधारित परीक्षा तातडीने लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, पुढील वर्षी या परीक्षा घेताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठीची आवश्यक ती पूर्वतयारी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या उच्चस्तरीय समितीवर सोपवण्यात आली आहे..Mumbai Local Train : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकलच्या आणखी १० फेऱ्या, १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर.मुख्य सचिव अध्यक्षया उच्चस्तरीय समितीमध्ये राज्याच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये मुख्य सचिव (अध्यक्ष), सामान्य प्रशासन, उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त, शालेय शिक्षण व क्रीडा या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव आणि पोलिस महासंचालक हे समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहतील, तर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.