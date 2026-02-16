ओला-उबर प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्रासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे चार नवे निर्देश; धोरणात मोठे बदल

राज्य सरकारचे प्रस्तावित अॅग्रीगेटर धोरण पुन्हा एकदा प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने चार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जोडण्याच्या निर्देशानंतर मसुद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सुधारित प्रस्ताव आता कायदा आणि न्याय विभागाकडे परत पाठवला जाईल. ज्याला अंतिम मंजुरीसाठी आणखी काही आठवडे लागू शकतात. यावेळी सुधारणेमुळे प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही महत्त्वपूर्ण बदल घडून येतील..एका नवीन तरतुदीनुसार, ओला आणि उबर सारख्या अॅप-आधारित टॅक्सी प्लॅटफॉर्मवरील प्रवासी आता भाड्यापेक्षा वेगळी "अधिकृत टिप" देऊ शकतील. विविध विभागांच्या मंजुरीनंतर निवडणुकीनंतर हे लागू केले जाणार होते. परंतु नवीन सुधारणांमुळे ही प्रक्रिया मागे पडली आहे. कायदा विभागाची मान्यता आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अंतिम मंजुरीनंतरच हे धोरण लागू केले जाईल . .Tukaram Mundhe: बोगस दिव्यांगांची आता खैर नाही! तुकाराम मुंढे अॅक्शन मोडमध्ये; कारवाई होणार?.भाडे रचना वाहन श्रेणीनुसार निश्चित करण्यात आली आहे आणि ती अनिवार्य असेल. कन्फर्म बुकिंग नाकारणाऱ्या चालकांना दंड आकारला जाईल. जो थेट प्रवाशांच्या खात्यात जमा केला जाईल. सुरक्षिततेसाठी, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन संपर्क प्रणाली अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. महिला प्रवाशांना महिला चालक किंवा सह-प्रवासी निवडण्याचा पर्याय असेल. परवाना नूतनीकरण करताना चालकांना पार्श्वभूमी पडताळणी, चारित्र्य तपासणी आणि अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असेल..RTE Admission: आधी पैसे द्या, मग प्रवेश! संस्थाचालकांच्या भूमिकेमुळे आरटीई प्रवेशाचा गुंता वाढणार.या टिपवर कंपन्या कोणतेही कमिशन कापू शकणार नाहीत. चालकांच्या हितासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. कारपूलिंग सेवांमध्ये आता सर्व प्रवाशांसाठी अनिवार्य विमा कव्हर असेल. अपघात झाल्यास, सह-प्रवाशांना समान भरपाई मिळेल. विभागाने इतर दोन तरतुदींचा उल्लेख केला आहे, ज्या अद्याप उघड केलेल्या नाहीत. एप्रिल २०२५ मध्ये जारी केलेल्या मसुदा धोरणाचा उद्देश अॅप-आधारित मोबिलिटी सेवांना नियमित चौकटीत आणणे होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.