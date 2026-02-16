महाराष्ट्र बातम्या

ओला-उबर प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्रासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे चार नवे निर्देश; धोरणात मोठे बदल

Maharashtra aggregator policy: महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित अ‍ॅग्रीगेटर धोरणात नवीन सुधारणा करण्यात आल्या. ओला आणि उबरसाठी अधिकृत टिप, अनिवार्य विमा आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंग यासारख्या तरतुदींचा समावेश केला आहे.
राज्य सरकारचे प्रस्तावित अ‍ॅग्रीगेटर धोरण पुन्हा एकदा प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने चार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जोडण्याच्या निर्देशानंतर मसुद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सुधारित प्रस्ताव आता कायदा आणि न्याय विभागाकडे परत पाठवला जाईल. ज्याला अंतिम मंजुरीसाठी आणखी काही आठवडे लागू शकतात. यावेळी सुधारणेमुळे प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही महत्त्वपूर्ण बदल घडून येतील.

