महाराष्ट्र बातम्या

Jobs For Agniveer: अग्निवीरांसाठी आनंदाची बातमी! परीक्षेविना थेट नोकरी, २५० हून अधिक जणांना नियुक्तीपत्रे

Maharashtra Government Recruits 250+ Ex-Agniveers : महाराष्ट्र सरकारने २५० हून अधिक माजी 'अग्निवीरांना' कोणतीही नवीन परीक्षा न घेता कोस्टल पोलीस दलात भरती केले
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announces direct recruitment of over 250 former Navy Agniveers into the Maharashtra Marine Police Force without fresh examinations

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announces direct recruitment of over 250 former Navy Agniveers into the Maharashtra Marine Police Force without fresh examinations

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने भारतीय नौदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या २५० हून अधिक माजी अग्निवीरांना राज्याच्या कोस्टल पोलीस दलात संधी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे याबाबतची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या माजी अग्निवीरांना त्यांच्या लष्करी सेवेचा आणि प्रशिक्षणाचा विचार करून भरती परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. त्यांना कोणतीही नवीन परीक्षा न देता थेट नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
jobs
Marathi News Esakal
www.esakal.com