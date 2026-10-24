Jobs For Agniveer: अग्निवीरांसाठी आनंदाची बातमी! परीक्षेविना थेट नोकरी, २५० हून अधिक जणांना नियुक्तीपत्रे

महाराष्ट्र सरकारने भारतीय नौदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या २५० हून अधिक माजी अग्निवीरांना राज्याच्या कोस्टल पोलीस दलात संधी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी नागपूर येथे याबाबतची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या माजी अग्निवीरांना त्यांच्या लष्करी सेवेचा आणि प्रशिक्षणाचा विचार करून भरती परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. त्यांना कोणतीही नवीन परीक्षा न देता थेट नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सशस्त्र दलांमध्ये चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना त्यांच्या इच्छेनुसार महाराष्ट्र पोलीस दलात सहभागी होण्याची संधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात नौदलातील २५० हून अधिक माजी अग्निवीरांना कोस्टल पोलीस दलात सामावून घेण्यात आले आहे..लष्करी प्रशिक्षणाचा पोलिसांना फायदाअग्निवीरांनी सशस्त्र दलांमध्ये सेवा बजावताना कठोर प्रशिक्षण घेतले आहे. तसेच, त्यांनी सीमेवरही काम केले असून त्यांच्याकडे आवश्यक कौशल्ये आणि क्षमता आहेत. या अनुभवाचा उपयोग पोलीस दलाच्या कामकाजात होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.त्यांच्या मते, माजी अग्निवीरांकडे असलेले प्रशिक्षण आणि अनुभव यामुळे ते पोलीस दलासाठी उपयुक्त ठरतील. त्यामुळे त्यांना राज्याच्या पोलीस यंत्रणेत संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सागरी सुरक्षेला मिळणार बळपहिल्या तुकडीत नौदलातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यांची नियुक्ती राज्याच्या कोस्टल पोलीस दलात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी सीमांची सुरक्षा करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि कौशल्यांची आवश्यकता असते. नौदलात काम केलेल्या माजी अग्निवीरांच्या अनुभवामुळे कोस्टल पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.या भरतीसाठी विद्यमान नियमांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक होते. सरकारने संबंधित नियमांमध्ये बदल करून माजी अग्निवीरांना पोलीस दलात सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर या सर्व उमेदवारांची पोलीस दलात नियुक्ती करण्यात आली..LPG Cylinder Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस बुक करताय? पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रातील 14.2 किलो सिलिंडरचे ताजे दर पाहा.नवीन परीक्षा देण्याची गरज नाहीभरती प्रक्रियेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या माजी अग्निवीरांना नव्याने कोणतीही परीक्षा द्यावी लागलेली नाही. सशस्त्र दलांमध्ये भरती होण्यासाठी त्यांनी यापूर्वीच कठोर निवड प्रक्रियेचा सामना केला आहे. त्यामुळे पुन्हा परीक्षा घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने मानले. परिणामी, त्यांना थेट नियुक्तीपत्रे देण्यात आली..अग्निवीरांसाठी आधीच केली होती घोषणाचार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना महाराष्ट्र पोलीस आणि राज्य सरकारच्या इतर दलांमध्ये सामावून घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीही केली होती. या प्रक्रियेत संबंधित उमेदवारांना नव्याने भरती परीक्षा देण्याची किंवा पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.आता नौदलातील २५० हून अधिक माजी अग्निवीरांना कोस्टल पोलीस दलात नियुक्त करून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांचे मेगाहाल होणार! रविवारी तिन्ही मार्गावर ब्लॉक; वाहतुकीवर परिणाम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.