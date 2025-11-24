Stray dogs: भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य देऊ नका, नसता कारवाई; राज्य सरकारचे आदेश

Mahrashtra Government: शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे जनता हैराण झालेली असताना महापालिका कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यात अपयशी ठरत आहेत. कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण निर्बिजीकरण हा एक उपाय असला तरी भटक्या कुत्र्यांना खाद्य देणारेही तितकेच दोषी असल्याने आता यापुढे भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य देणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगर पालिका, नगर परिषद आणि पंचायतींना दिले आहेत. विषेश म्हणजे महापालिकांनी पकडलेल्या कुत्र्यांचे लसीकरण करुन त्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी न सोडता, विशेष निवार केंद्रात सोडण्यात यावेत असे,निर्देश देण्यात आले आहेत..सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने महापालिकांना कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश महापालिकांना दिले आहेत. राज्यशासनाच्या सर्व सूचनांचे सर्व महानगर पालिका, सर्व नगर परिषदा , सर्व नगरपंचायतींनी पालक करावे. या आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिका-यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुसज्ज पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारून सर्व रुग्णालयांनी अँटी रेबीज लस, आणि इन्युनोग्लोबुलिनचा साठा ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे..त्याचप्रमाणे, भटक्या श्वानांना खाण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीतील भटक्या श्वानांकरिता खाण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात करून त्याच जागेवर भटक्या श्वानांना खायला देण्यात येत असल्याची खातरजमा करावी. इतर मोकळया ठिकाणी खायला देण्याऱ्याविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे..Ambegaon News : एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचा मोठा उपक्रम; घोडेगावात ९ हजार विद्यार्थ्यांचा पोषण प्रवास बदलणार!.भटक्या कुत्र्यांनी गेल्या वर्षभरात राज्याच्या ग्रामीण भागात सात लाख नागरिकांना चावा घेतला आहे, तर महापालिका हद्दीमध्ये पाच हजार नऊशे वीस नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. श्वानदंशाचा आलेख वाढत असला तरी उपाययोजनांबाबत पालिका उदासीन आहे. अनेक महापालिकांचे निर्बिजीकरण केंद्र बंद असल्याने कुत्र्यांवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले आहे..पकडलेल्या कुत्र्यांना निवारामहापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील शैक्षणिक संस्था, खासगी रुग्णालये, सार्वजनिक रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात आढळणा-या प्रत्येक भटक्या कुत्र्यांना त्वरीत पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण करुन निवा-यांमध्ये न्यावे. अशा भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा त्यांच ठिकाणी सोडलं जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सर्व महानगर पालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांच्या तक्रारीसाठी हेल्पलाईन नंबर सुविधा निर्माण करून त्यावर येणाऱ्या तक्रारीचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, असे आदेशही राज्य शासनाने दिले आहेत..Pune Police Action against Koyta Gang Video : पुणे पोलिसांनी कोयता गँगच्या बदमाशांची जिरवली मस्ती; नागरिकांसमोरच बेदम चोपलं!.भटक्या श्वानांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा, सर्व नगरपंचायती यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याकरिता आयुक्त किंवा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई यांची याव्दारे समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात अली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.