Maharashtra Education: विद्यार्थ्यांना 'इस्रो'सह 'नासा'ला भेटीची संधी; 'मुख्यमंत्री विज्ञान वारी' उपक्रम सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

Mukhyamantri Vidnyan Wari: राज्यातील सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावीच्या विद्याथ्यर्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, नवोपक्रमशीलता आणि संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या निर्णयानुसार राज्यातल्या ३५८ तालुकास्तरावरील प्रत्येकी सहा अशा एकूण २.१४८ विद्यार्थ्यांना मुंबई, नागपूर आणि पुण्यातील विभागीय सायन्स सेंटरला आणि जिल्हा स्तरावरील निवड झालेल्या १८० विद्यार्थ्यांना बंगळूर येथील इलो आणि राज्य स्तरावर निवड झालेल्या ५१ विद्याथ्यर्थ्यांना अमेरिकेतील नासा येथील केंद्राला भेटीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या उपक्रमाला मान्यता देण्याचा आदेश आज शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..वैशिष्ट्ये अशीतालुका स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या एकूण २,१४८ विद्यार्थ्यांना नजिकच्या विज्ञान केंद्रांना भेटीची संधीजिल्हा स्तरावर निवडलेल्या १८० विद्यार्थ्यांसाठी बंगळूर येथील इस्त्रो केंद्राला भेट देण्याचे आयोजनराज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात उत्कृष्ट ठरलेल्या ५१ विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेट देण्याची विशेष संधीउपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणारसंबंधित स्तरांवरील अधिकाऱ्यांवर नियोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी..'नासा'साठी अशी होईल निवडगट विद्यार्थ्यांची - संख्याप्राथमिक विद्यार्थी गट (सर्वसाधारण) - १७प्राथमिक विद्यार्थी गट (दिव्यांग) - ४प्राथमिक विद्यार्थी गट (आदिवासी) - ४माध्यमिक विद्यार्थी गट (सर्वसाधारण) - १८माध्यमिक विद्यार्थी गट (दिव्यांग) - ४माध्यमिक विद्यार्थी गट (आदिवासी) - ४एकूण - ५१.