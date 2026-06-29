महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागात ५,२२३ नव्या पदांची मेगाभरती! अनेक जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये जागा भरणार; कुठे आणि कधी?

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, ज्या २५९ नवीन आणि श्रेणीसुधारित आरोग्य संस्थांचे बांधकाम ५० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे. त्यांमध्ये ५,२२३ नवीन पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी ₹३२०.०१ कोटींच्या वार्षिक खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ठाणे, नाशिक, बीड, अकोला, पुणे, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसह अनेक जिल्ह्यांमधील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढेल. .यामुळे आरोग्य सेवांना गती मिळेल आणि रुग्णांना उत्तम आरोग्यसेवा मिळेल. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील ज्या २५९ आरोग्य संस्थांचे बांधकाम ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक पूर्ण झाले आहे. त्यांच्यासाठी एकूण ७,९५५ पदांची आवश्यकता होती. यापैकी २,७३२ पदांना आधीच मंजुरी देण्यात आली होती, तर उर्वरित ५,२२३ नवीन पदांना आता संबंधित आरोग्य संस्थांच्या निर्मिती आणि कार्यान्वयनासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे..'दुपारी १.११ वाजता बॉम्बस्फोट'... विधानभवनाला धमकीचा ई-मेल, सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ.या निर्णयाअंतर्गत, ठाणे जिल्हा रुग्णालयाची क्षमता ३३६ वरून ५०० खाटांपर्यंत वाढवणे, बीड जिल्हा रुग्णालयाचा ३०० वरून ५०० खाटांपर्यंत विस्तार करणे, तसेच ठाणे संदर्भ सेवा रुग्णालय, ठाणे महिला रुग्णालय, अकोला जिल्हा रुग्णालय, मंचर-आंबेगाव सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी सामान्य रुग्णालय आणि नाशिक संदर्भ सेवा रुग्णालय यांसह अनेक संस्थांमध्ये नवीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत..बदलत्या आरोग्यसेवा गरजा पूर्ण करण्यासाठी, नाशिक रेफरन्स सर्व्हिस हॉस्पिटलमध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडिओलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजिनिअर, ईईजी आणि ईएमजी टेक्निशियन यांसारख्या अनेक जुन्या विशेषज्ञ पदांच्या जागी नवीन विशेषज्ञ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, १३ ग्रामीण रुग्णालयांचे ३० ते ५० खाटांच्या उप-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये, सहा ग्रामीण रुग्णालयांचे ३० ते १०० खाटांच्या उप-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आणि सहा उप-जिल्हा रुग्णालयांचे ५० ते १०० खाटांच्या उप-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवाढ करण्यासाठी देखील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत ..नवीन महिला रुग्णालये, पाच ट्रॉमा केअर युनिट्स, चार आयुष रुग्णालये, १३ नवीन ग्रामीण रुग्णालये, १५८ उपकेंद्रे, ३८ गैर-आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तीन आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, करमद येथील राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्यस्तरीय औषध भांडारांसाठीही नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. .Cooperative Bank Loan Recovery Support: थकीत कर्जवसुलीस गती देण्यासाठी सहकारी बँकांना पोलिस संरक्षण व प्रशासकीय सहकार्याचे गृह विभागाचे निर्देश.शासकीय आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधित आरोग्य संस्थांमधील नेमणुका इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) भोगवटा प्रमाणपत्र (O.C.) जारी केल्यानंतरच केल्या जातील. जर कोणत्याही संस्थेमध्ये पूर्वी मंजूर केलेली पदे दुबार असल्याचे आढळल्यास, शासकीय मंजुरीनंतर ती रद्द केली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.