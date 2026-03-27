Maharashtra: आधार आणि किसान आयडी ब्लॉक, सरकारी योजनांपासून दूर ठेवणार अन्...; शेतरस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास कठोर कारवाई होणार

आता राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतरस्ते किंवा चाकरस्ते आणि पाणी वाहणाऱ्या मार्गांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी "मुख्यमंत्री बळीराज शेत/पानंद रस्ता योजना" लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. .या आदेशानुसार, जर कोणी शेतरस्त्यांवर किंवा पाणी वाहणाऱ्या मार्गांवर अतिक्रमण केले, तर अशा लोकांचे आधार कार्ड आणि किसान आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाईल. याशिवाय, ती व्यक्ती कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, गावाच्या नकाशात दर्शविलेल्या रस्त्यांवर किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास, तहसीलदार संबंधित व्यक्तीला सात दिवसांची नोटीस बजावतील. या वेळेत अतिक्रमण न हटवल्यास, ते शासकीय स्तरावर हटवले जाईल. .विशेषतः, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा मामलेदार कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रवेशाधिकार असलेल्या अतिक्रमित शेत रस्त्यांवर कोणालाही शेती करता येणार नाही. या योजनेसाठी कोणतीही जमीन संपादित केली जाणार नाही. जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन दान करतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोडपत्र मिळवणे आवश्यक असेल. अशा नोंदणीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकदा जमीन दान केल्यावर, शेतकऱ्याला ती परत मागण्याचा अधिकार राहणार नाही..मतदारसंघ स्तरावरील समित्यांसाठी पाच प्रगतिशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याची प्रक्रियाही बदलण्यात आली आहे. आता स्थानिक आमदारांना आपापल्या मतदारसंघातून पाच शेतकऱ्यांची समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. निविदा सादर करताना, कंत्राटदाराने ₹१.५ दशलक्ष (१५ लाख रुपये) किंवा कामाच्या रकमेच्या २ टक्के (यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती) सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराने हे कसूर केल्यास, त्याला काळ्या यादीत टाकले जाईल. याव्यतिरिक्त, आता हे बंधनकारक आहे की कामासाठी लागणारी यंत्रसामग्री कंत्राटदाराच्या मालकीची असली पाहिजे.