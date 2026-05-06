Maharashtra Female Foeticide Monitoring: कन्याभ्रूण हत्येवर लगाम : राज्य तपासणी व संनियंत्रण समितीवर आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांची नियुक्ती

विरार : गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियम, २००३ तरतुदीनुसार नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मा. मंत्री , सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण , महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तपासणी व संनियंत्रण समिती (State Inspection and Monitoring Committee) पुनर्गठित करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या समितीवर वसई विधानसभेच्या आमदार सौ. स्नेहा ताई दुबे-पंडित यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे..ही नियुक्ती राज्यातील महिलांच्या सन्मान व सुरक्षिततेसाठी तसेच कन्याभ्रूण हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.गर्भलिंग कायद्याच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे, सोनोग्राफी व जेनेटिक काउन्सेलिंग केंद्रांची तपासणी करणे, त्या ठिकाणी अनियमितता आढळल्यास मशीन सील बंद करण्यासाठी सूचना देणे , संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे अशी या समितीची कार्यकक्षा असून समितीचा कार्यकाळ ३ वर्षाचा असणार आहे.या समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण हे असून राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण हे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षा व सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांच्यासह आणखी एक विधान सभा सदस्य आणि २ महिला विधान परिषद सदस्य यांची या समितीवर सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे..या नियुक्तीबद्दल बोलताना आमदार सौ. स्नेहा ताई दुबे-पंडित म्हणाल्या,"मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समाजातील लिंग समतोल राखण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या समितीच्या माध्यमातून कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच जनजागृतीलाही प्राधान्य दिले जाईल."सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला असून, संबंधित यंत्रणांना तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.