Maharashtra NPS Reform: राज्य शासनाचा मोठा निर्णय: सुधारित एनपीएसमुळे शिक्षक व शासकीय कर्मचाऱ्यांना हमी निवृत्तीवेतन

परळी वैजनाथ : राज्यभरातील शिक्षक आणि कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) लागू असलेल्या कर्मचार्यांसाठी 'सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना' लागू करण्याची सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. वित्त विभागाने बुधवारी (ता.६) या संदर्भातील शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यामुळे आता शिक्षकांसह हजारो शासकीय कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या कर्मचार्यांनी सुधारित योजनेचा विकल्प निवडला आहे, त्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार पुढील लाभ मिळतील. त्यात ज्या कर्मचार्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या खेचलेल्या वेतनाच्या ५०% निवृत्ती वेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ दिली जाईल. १० ते २० वर्षांच्या दरम्यान सेवा झालेल्या कर्मचार्यांना त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन मिळेल. १० वर्षांच्या किमान सेवेनंतर सेवानिवृत्त होणार्यांना दरमहा किमान ७,५०० रुपये निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात आले आहे. कर्मचार्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतनाच्या ६०% रक्कम आणि महागाई वाढ मिळण्याचा अधिकार असेल..दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचार्यांना काही आर्थिक अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यात कर्मचार्यांनी त्यांच्या पी.एफ.आर.डी.ए.कडील जमा संचित निधीपैकी ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. उर्वरित ४०% निधीतून मिळणार्या वार्षिकीचा तपशील सादर करावा लागेल. शासन या वार्षिकीची रक्कम वजा करून उर्वरित निवृत्तीवेतन अदा करेल. यापूर्वी एनपीएस मधून कोणतीही रक्कम काढली असल्यास, ती १०% व्याजासह शासनाकडे परत भरावी लागेल..ही योजना केवळ राज्य शासकीय कर्मचार्यांपुरती मर्यादित नसून, ती जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमधील पात्र कर्मचार्यांनाही लागू करण्यात आली आहे.पात्र आणि इच्छुक कर्मचार्यांनी या सुधारित योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपला विकल्प ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांनीही या योजनेचा पर्याय निवडल्यास त्यांनाही हे लाभ घेता येतील. अनेक शिक्षक संघटना व त्यांच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.