राज्यातील शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पारदर्शक, जलद आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) प्रशासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) उपक्रमांतर्गत तब्बल १७४ डिजिटल प्रणालींचे लोकार्पण करण्यात आले. .येत्या प्रजासत्ताक दिनापर्यंत (२६ जानेवारी) राज्यातील नागरिकांना 'डिजिटल गव्हर्नन्स'चा नवा अनुभव देण्यासाठी सर्व विभागांनी आणि जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..Parliament Special Sitting Schedule : संसदेचे ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबरदरम्यान विशेष कामकाज! लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठकांबाबत किरेन रिजिजू यांची अधिकृत घोषणा.अनावश्यक प्रतिज्ञापत्रे रद्द अन् मानवी हस्तक्षेप कमी होणारया वेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 'झिरो ब्युरोक्रसी' (Zero Bureaucracy) हे सरकारचे ध्येय असून, डिजिटल गव्हर्नन्समुळे अनावश्यक प्रतिज्ञापत्रे रद्द करणे, वारंवार मागितली जाणारी कागदपत्रे कमी करणे आणि पेपरलेस प्रशासनाकडे वाटचाल करणे शक्य होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. २४ डिसेंबरपर्यंत आणखी काही सेवा सुरू करण्याचे नियोजन असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रलंबित तांत्रिक कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत..Tirupati Balaji Temple Record Gold Donation : तिरुपती बालाजीच्या चरणी भक्तीचा अनोखा महासागर! चेन्नईच्या जैन दाम्पत्याने अर्पण केले तब्बल १२१ किलो सोने अन् २३८ कॅरेट हिरे; किंमत पाहून व्हाल थक्क!.कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर किती सेवा सुरू?राज्यातील १,१२९ प्रशासकीय प्रक्रिया पुनर्रचनेच्या उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत ३९७ प्रक्रिया (सुमारे ३५ टक्के) पूर्ण झाल्या असून, ७२९ शासन निर्णय निर्गमित झाले आहेत. लोकार्पण झालेल्या १७४ सेवांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:मैत्री २.० (MAITRI 2.0): ७६ सेवाआपले सरकार २.० / आरटीएस २.० (RTS 2.0): ७४ नागरी सेवामहाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0): २४ थेट लाभ हस्तांतरण सेवा.मोबाईलवर जीवन प्रमाणपत्र अन् ग्रामीण उद्योजकांना संधीमहाउपलब्धी प्रणाली: या प्रणालीद्वारे निवृत्तीवेतनधारक आणि योजनांच्या लाभार्थ्यांना आता घरबसल्या मोबाईलवरच डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करता येणार असल्याने प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज कमी होईल.महासारथी आणि इतर प्रणाली: डेटा-आधारित प्रशासनासाठी 'महासारथी', राज्य-केंद्र शासन पत्रव्यवहार व्यवस्थापन प्रणाली, शासकीय निवासस्थान वाटप प्रणाली आणि महाराष्ट्र आधार डॅशबोर्ड यांचाही यात समावेश आहे.ग्रामीण उद्योजकता योजना: मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, महाआयटीच्या माध्यमातून अंडी, दूध, पोल्ट्री, शेळीपालन व वराहपालन यांसारख्या क्षेत्रांत ग्रामीण युवकांसाठी ऑनलाइन स्वयंरोजगार योजना राबवली जात आहे; तर मंत्री आशिष शेलार यांनी संविधान दिनानिमित्त या डिजिटल सुधारणांना नागरिकाभिमुख प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.